O evento acontecerá na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro NiteróiFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda realiza última edição de 2025 do Marco Zero Cultural no domingo (7)
Evento na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói, vai levar arte, cultura, lazer e gastronomia para moradores e visitantes
Prefeitura de Volta Redonda entrega área de lazer e convivência aos moradores do bairro Eucaliptal
Comunidade comemorou a reforma geral da Praça 7 de Setembro, que ganhou o nome de Hermínio Ribeiro, na noite dessa quarta-feira (3)
Ilha São João, em Volta Redonda, recebe 4ª edição do Mega Sul Fluminense no domingo (7)
Evento automotivo acontece das 9h às 19h; ingresso será solidário, mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis
Municípios podem estar deixando de cobrar IPTU de forma correta
Problema de dá em áreas onde o imposto deveria ser aplicado, apontam especialistas
Volta Redonda recebe certificação do Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão vertical de HIV
Município também ganhou Selo Prata de boas práticas para a eliminação da transmissão vertical da sífilis em cerimônia em Brasília nesta quarta-feira (3)
Hemonúcleo de Volta Redonda amplia horários de coleta em dezembro
Unidade estende atendimento para reforçar estoques de sangue durante o período das festas de fim de ano
