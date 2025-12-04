O evento acontecerá na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/12/2025 15:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), de Cultura (SMC) e de Assistência Social (Smas), realiza no domingo (7) a última edição de 2025 do Marco Zero Cultural. O evento acontecerá das 9h às 13h, na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói, levando arte, cultura, lazer e gastronomia para moradores e visitantes.

A programação será especial para celebrar a última edição do ano e o clima natalino. O cantor Luiz Lima, o “Japão”, vai animar o público presente com muito samba e bossa nova a partir das 11h.

Além disso, haverá Feira de Artesanato com produtos típicos e natalinos, para quem deseja antecipar a compra dos presentes de Natal e ainda apoiar os artesãos locais. A gastronomia contará com a venda da tradicional pizza frita.

“Chegamos na última edição do ano do Marco Zero Cultural com a certeza de que alcançamos nosso objetivo principal: aproximar a comunidade da história da cidade, fomentar a cultura local e reforçar o sentimento de pertencimento. Já planejamos retomar no ano que vem com ainda mais energia”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, Sérgio Sodré.