Mais de 3 mil pessoas foram capacitadas ao longo de 2025 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Mais de 3 mil pessoas foram capacitadas ao longo de 2025Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/12/2025 18:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta quarta-feira (10), a cerimônia de formatura de mais de mil alunos do Centro de Inclusão Produtiva (CIP), Projeto Novos Horizontes e Oficinas de Inclusão Produtiva, promovidas pelo Departamento de Proteção Social Básica (DPB). A solenidade foi no Clube Comercial e marcou o encerramento de mais um ciclo de qualificação profissional que beneficiou 1.059 alunos entre setembro e dezembro, totalizando 3.010 pessoas capacitadas ao longo de 2025.

As atividades foram promovidas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras); nos Centros de Convivência; no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa), localizado no bairro São Sebastião; e nos Centros de Inclusão Produtiva (CIP) dos bairros Vila Mury e Vila Rica, atendendo jovens e adultos a partir dos 16 anos.

Durante o período, foram oferecidos diversos cursos práticos, entre eles: Artesanato; Artes em Crochê; Artes com Pintura em Vidros; Costura Criativa; Customização e Bordado; Cabeleireiro; Barbeiro; Trancista; Massagem Relaxante; Manicure e Design de Unhas; Design de Sobrancelhas; Serigrafia; Corte e Costura; Culinária e Garçom; além de Manutenção de Ar Condicionado; Bombeiro Hidráulico; Elétrica Residencial; Recreador Social; Assistente Administrativo e Cuidador de Idosos e de Pessoas com Deficiência, em parceria com o Instituto de Qualificação Profissional do ICT (Instituto de Cultura Técnica); e Assistente de Operações em Logística e Assistente de Controle de Qualidade, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Sônia Costa Ferreira fez os cursos de Costura em Feltro e Recreador Social no CIP Vila Rica e falou que sempre que tem oportunidade aproveita para se aperfeiçoar em diferentes áreas. “Você faz amizades, aprende técnicas que você pode usar pra si mesmo ou para vender, colocar no mercado. O recreador social vai me ajudar muito porque também sou guia de turismo, e já estou colocando em prática, fazendo algumas viagens particulares. Me ajudou muito. Traz crescimento, você troca experiências, participa da vida dos colegas. Vale muito a pena. Ano que vem vou fazer novamente”, disse.

Maria de Fátima da Silva aproveitou a oportunidade para se especializar nos cursos de Cuidador de Idosos e Confeitaria. “Eu tenho muito a agradecer a prefeitura de Volta Redonda por essa oportunidade de nos acolher nos Cras, com muitos profissionais excelentes. Estou muito feliz e satisfeita. Creio que isso vai agregar conhecimento e novas oportunidades de trabalho”, afirmou.

“Os dois cursos foram de grande valia para mim. No de artesanato eu aprendi alguns detalhes a mais do que eu já sabia, a professora Flaben é ótima. A professora Chiquinha me abriu a mente para corte e costura, porque eu não gostava e aprendi como lidar com tecido, como riscar, foi ótimo. No CIP Vila Rica tem ótimos professores, eu gostei demais e pretendo continuar”, declarou Indiléia da Silva Correia de Souza, aluna dos cursos de Artesanato e Corte e Costura.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a emoção e o orgulho em ver o Clube Comercial lotado e tantas famílias presentes. “São cursos não só de inclusão no mercado de trabalho, como também cursos para que essas famílias possam empreender. A gente hoje conta com uma grande parceria com diversas instituições. É a nossa última formatura do ano e a gente conta que no ano que vem, além dos cursos que hoje são sucesso, que a gente expanda cada vez mais, porque a gente sabe a importância que esses cursos têm para os territórios e para essas famílias. Uma idosa veio me falar que é o quinto curso dela. Isso pra gente é impagável, ver os jovens, os adultos e os idosos se oportunizando e se preparando para o mercado de trabalho ou para apenas algo que eles não tiveram a oportunidade antes. É muito emocionante”, declarou.

“Investir em cursos profissionalizantes é investir em pessoas, no desenvolvimento econômico e social do nosso município. Hoje formamos mais de mil pessoas, preparadas para atuar em diversas áreas, fortalecer o mercado de trabalho e gerar mais renda e oportunidades. Esse é um passo importante para construir uma cidade mais justa, mais forte e mais preparada para o futuro”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.