Rio - André Valadão, cantor gospel e pastor evangélico, resolveu esclarecer uma dúvida que intrigava muitos sobre a área VIP das igrejas Lagoinha. Líder da Lagoinha Global, com sede em Belo Horizonte (MG), e ministro sênior da Lagoinha Orlando Church, nos Estados Unidos, ele respondeu à pergunta de um seguidor em seu perfil nas redes sociais. O questionamento era simples: por que existe um espaço reservado no templo?

A resposta de André Valadão



O pastor, que também é compositor e escritor, começou explicando o significado de VIP: Very Important People (pessoas muito importantes, em português). Em seguida, deixou claro que, na igreja, ninguém é superior a ninguém, mas justificou a criação desse setor. “São inúmeras pessoas que, infelizmente, por razões pessoais e até mesmo públicas, não têm o privilégio de poder sentar onde querem e nem mesmo viver uma vida comum mais”, afirmou.



Ele ainda completou: “Essas pessoas desejam ir aos cultos e existe uma busca em como atender essas pessoas também. Agradeça a Deus se você pode ir à igreja e se sentar onde quiser sem ser filmado, fotografado, assediado, ou até mesmo ameaçado”.

Igreja já recebeu diversos famosos



A Lagoinha de Orlando, que atende majoritariamente brasileiros, já recebeu figuras famosas, como o saudoso apresentador Silvio Santos, acompanhado de sua esposa Iris Abravanel e das filhas Daniela e Rebeca. Celebridades como o narrador Galvão Bueno, o ex-jogador Kaká, o cantor Latino, o humorista Tirullipa e os cantores Wesley Safadão e Simone Mendes também já passaram pelo local. Até mesmo o ex-BBB Arthur Aguiar já marcou presença.

Antes de André assumir o posto de líder, a sede da Lagoinha em Belo Horizonte era comandada por seu pai, o apóstolo Márcio Valadão. Hoje, com mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram, André Valadão é uma das maiores referências no gospel, consolidando-se como uma verdadeira potência no segmento.