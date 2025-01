Cássia Kis se envolve em confusão contra uso de biquíni em supermercado - Reprodução/ Instagram

Cássia Kis se envolve em confusão contra uso de biquíni em supermercado Reprodução/ Instagram

Publicado 04/01/2025 09:49 | Atualizado 04/01/2025 10:41

Rio - Cássia Kis, de 66 anos, se envolveu em uma confusão ao se incomodar com duas jovens usando biquíni dentro de um supermercado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A cena viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (3) e dividiu opiniões entre internautas.

fotogaleria

O vídeo publicado no Instagram de Paloma Oliveira, uma das jovens que foi criticada pela veterana, mostra um trecho da confusão. "Tem que andar de biquíni na praia", disparou Cássia. "Estava no supermercado e nem o pessoal daqui está reclamando", rebateu a moça. "Você é dona para proibir uma coisa ou outra? Eu te admirava até, mas agora...", retrucou outra pessoa. Após a repercussão, o registro foi apagado. O vídeo publicado no Instagram de Paloma Oliveira, uma das jovens que foi criticada pela veterana, mostra um trecho da confusão. "Tem que andar de biquíni na praia", disparou Cássia. "Estava no supermercado e nem o pessoal daqui está reclamando", rebateu a moça. "Você é dona para proibir uma coisa ou outra? Eu te admirava até, mas agora...", retrucou outra pessoa. Após a repercussão, o registro foi apagado.

Paloma também deu detalhes sobre o ocorrido, em entrevista ao F5. "Nunca imaginei que seria vítima de intolerância, ainda mais de uma atriz famosa. Na verdade, só me dei conta que era a Cássia Kis porque uma pessoa que estava acompanhando a confusão a identificou mesmo usando boné".

Em seguida, a jovem relatou que foi ofendida pela veterana. "Disse que não era aceitável as pessoas irem de biquíni a um supermercado. Ela me xingou. Juro que cheguei a perguntar se havia algum problema em entrar com a parte de cima do biquíni... Foi muito constrangedor. Fiquei sem ação e com muita vergonha. Todo mundo viu o que ela fez. Existem testemunhas e não era aceitável aquela situação. Ela só baixou o tom e parou a confusão quando comecei a gravar o vídeo por incentivo das pessoas que estavam ao meu redor".

Ela contou que ficou surpresa com a repercussão do vídeo e resolveu apagar, no entanto, as imagens já haviam viralizado e ela recebeu ataques de internautas. "Fiquei assustada. Recebi xingamentos de pessoas que concordam com a atriz. Muitos mesmo. Só quem sofre na pele sabe como os 'haters' podem ser cruéis. O que me consola é que não fiz nada de errado", desabafou. Paloma disse que não pretende processar Cássia Kis e quer esquecer o ocorrido.



A moça publicou uma nota para encerrar o caso, através dos stories do Instagram. "Antes de qualquer coisa, quero informar que perguntamos aos funcionários do estabelecimento se poderíamos entrar [com os] trajes que estávamos (que era a parte superior do biquíni e calça) e fomos autorizados. Em momento algum quis desrespeitar as pessoas que estavam no local! Peço desculpas se causei algum desconforto em quem estava lá. Também quero falar da forma grosseira e ofensiva que fomos abordados pela atriz"



Em seguida, a jovem relatou que a atriz foi rude. "Ela veio até nós de forma grosseira perguntando se éramos moradoras do Rio de Janeiro, que não poderíamos entrar com o traje que estávamos (estávamos voltando da praia). Ela começou a questionar os funcionários do estabelecimento e algumas pessoas que estavam no local, criando uma situação desconfortável. No qual evitamos perguntando antes de entrar no local se poderíamos e fomos autorizados", finalizou Paloma.



A cena repercutiu e dividiu opinião entre internautas. "Quem é ela pra dizer o que as pessoas podem ou não vestir?", disparou uma usuária do X, antigo Twitter. "Se ela está incomodada com a galera de biquíni, ela que vá pra uma cidade que não tenha praia", opinou outro seguidor. Por outro lado, algumas pessoas apoiaram a atriz. "Concordo com Cássia", escreveu uma usuária do Instagram. "Está certíssima, lugar de biquíni é na praia".