Publicado 04/01/2025 22:53 | Atualizado 04/01/2025 23:14

Rio - Juliette Freire refletiu, neste sábado (4), após assistir alguns vídeos da participação no "Big Brother Brasil 21". A ex-BBB desabafou sobre a personalidade dela na época em que ganhou o reality show.

fotogaleria "Estava vendo uns vídeos do 'BBB' aqui e sinto falta daquela Juliette doida e tagarela. Acho que a responsabilidade acaba nos endurecendo mesmo. O fato é: quero aquela menina de volta… ela me faz feliz", confidenciou.

Gil do Vigor demonstrou apoio e se declarou para a amiga. "Você ainda é essa menina, Ju, que encantou o Brasil e fez com que todos se apaixonassem por você. Eu amo você, assim como seus fãs. Mesmo com tanto peso, que só quem passou pelo que nós passamos pode entender, você continua sendo aquela menina humilde e amorosa. Amo você!", afirmou.