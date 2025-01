Lorena Maria e MC Daniel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria e MC Daniel Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 20:53 | Atualizado 04/01/2025 23:16

Rio - Grávida do primeiro filho, Lorena Maria foi pedida em casamento por MC Daniel na tarde deste sábado (4). O funkeiro surpreendeu a empresária com as alianças e um buquê de rosas vermelhas após passeio de helicóptero.

"365 flores pra você lembrar todos os dias que você é importante e especial pra mim 04/01/2025", escreveu na legenda.

O noivado do MC Daniel e Lorena Maria acontece depois de especulações sobre uma possível crise no relacionamento. Recentemente, a empresária esclareceu a situação nas redes sociais . "Suas fãs estavam preocupadas, elas estavam achando que você estava triste porque eu tinha terminado contigo". Em resposta, o funkeiro tranquilizou os seguidores: "Não gente, tô triste por outras coisas. Erros técnicos entre outras coisas," disse ele, sem entrar em detalhes.