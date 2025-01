Mariana Rios - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 19:08 | Atualizado 04/01/2025 23:15

Rio - Mariana Rios, 39 anos, contou aos seguidores, neste sábado (4), que está tentando engravidar. A atriz comentou sobre a pressão que as mulheres sofrem por causa da maternidade.

"'E você, Mariana, não vai ter filho, não?'. Não sei dizer quantas vezes escutei essa pergunta. O que as pessoas não entendem é que existe um peso por trás de qualquer resposta, seja ela um sim ou não. Dentro do 'sim' pode haver um desejo profundo desejo de ser mãe unido a um porém, como um 'estou tentando, mas sem sucesso'. Se não há um verdadeiro desejo há o peso do julgamento da pessoa que faz a pergunta. Por isso, na maioria das vezes, a resposta dada não é a verdadeira. Querer ser mãe é totalmente diferente de querer engravidar", iniciou.