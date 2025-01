Ary Fontoura com a irmã Estela - Reprodução/Instagram

Ary Fontoura com a irmã Estela Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 17:20

Rio - Ary Fontoura usou as redes sociais neste sábado (04) para comunicar o falecimento de sua irmã mais velha Estela Beira Fontoura, de 100 anos. Segundo o obituário da Prefeitura de Curitiba, a professora aposentada morreu em casa. O velório e sepultamento estão previstos para o domingo (05).

fotogaleria "Este é um dos dias mais tristes da minha vida. Eu entendo todos os planos de Deus. Dói muito saber que você não estará mais aqui e que será impossível ouvir sua voz. Vou ter que me contentar com a luz que você deixou em nossas vidas. O seu jeitinho jamais será esquecido, assim como todos os conselhos, o carinho e o seu jeito de falar", escreveu.

"O meu amor é eterno. Agora você se juntou aos nossos irmãos. E se alguém me perguntar como você era, simplesmente direi que minha irmã era incrível e iluminada. Afinal, a morte é a única certeza que temos nesta vida. Mesmo de longe, aprendi com você que o amor é eterno e que, mesmo na ausência, você sempre estará ao meu lado. Descanse em paz, minha irmã. Te amo para sempre!"

O veterano recebeu mensagens de carinho dos colegas de profissão. "Meu amor, sinto muito. Um abraço apertado e carinhoso em você", disse Patricia Pillar. "Meu querido, sinto muito por você, sei do seu amor por sua irmã! Se precisar, quando precisar, saiba SEMPRE que pode contar comigo e os meus meninos. Estamos com você nessa hora de dor, meu amigo do coração. Orando por ela e por você", afirmou Elizabeth Savala. "Todo o meu carinho pra você", enviou Fernanda Vasconcellos.