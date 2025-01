Fernanda Paes Leme desabafou sobre inseguranças com o corpo - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 22:28 | Atualizado 04/01/2025 22:43

Rio - Fernanda Paes Leme segue curtindo um descanso em Fernando de Noronha. A atriz contou aos seguidores, neste sábado (4), que sente inseguranças com o corpo depois do nascimento da filha. No desabafo, Fepa contou que levou mais maiôs do que biquínis para a viagem. A artista é mãe de Pilar, de 8 meses, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

fotogaleria "Estou insegura com meu corpo. Quando falo isso, muita gente vai falar: 'Imagina, olha como você está! Você está ótima'. Eu sei disso, mas estou dividindo um sentimento meu do que eu via no espelho antes e do que vejo agora", desabafou.

A apresentadora disse que, mesmo se considerando empoderada, não consegue ter um olhar generoso consigo. Ela revelou a preocupação com os fotógrafos que estão pela ilha fazendo cliques das celebridades. "Que loucura isso, né? A gente cresceu nesse lugar de pressão, a mulher está sempre sendo pressionada ou se pressionando aos padrões e corpos surreais e inalcançáveis", afirmou.