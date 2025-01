Isabella Scherer - Reprodução/Instagram

fotogaleria Rio - Isabella Scherer, de 28 anos, apareceu nas redes sociais neste sábado (04) para comentar a repercussão de um clique usando biquíni na praia. Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 2 anos, a influenciadora digital rebateu os comentários negativos sobre sua barriga, que ficou à mostra nas fotos."Eu estava toda feliz com as fotos que fiz ontem, me achei linda! Eu posto e recebo várias mensagens 'aí agora reparei a barriga pra frente', 'olha a barriga pra frente aí'... Gente, vocês acham que isso é legal? Porque agora eu vejo as fotos e não me acho mais bonita igual eu estava achando antes de postar", iniciou o desabafo.

"Não sei qual parte do 'eu não coloco a barriga para frente' vocês não entenderam. Essa é a minha barriga, e ela é para frente por milhões de motivos. Diástase, hérnia, gêmeos, flacidez...", acrescentou.

"Às vezes eu fico pensando que vocês merecem mesmo ter só influenciador que mexe nas próprias fotos, que faz um monte de cirurgias e não fala... E aí fica todo mundo ruim da cabeça, não aceitando o próprio corpo. Vou ser bem sincera, ano passado eu estava bem mais de boa com o meu corpo do que estou este ano. Com essa onda de magreza extrema, eu já estou achando que a minha barriga é o fim do mundo, coisa que eu não achava ano passado. Daqui a pouco eu também vou me operar, não vou falar, e vocês que lutem aí achando que eu tive gêmeos e minha barriga está linda sozinha", concluiu.