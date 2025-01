Bella Campos mostra momento de lazer nas suas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 10:37 | Atualizado 04/01/2025 13:05

Rio - O sol apareceu em muitas regiões do Brasil durante o primeiro fim de semana de 2025 . E Bella Campos aproveitou a previsão do tempo de um jeito bem relaxante: junto a uma paisagem que inspira tranquilidade e sossego.



Na manhã deste sábado (04), Bella postou nas redes sociais fotos em que aparece rodeada pelo verde da natureza e um biquíni com estampa de cereja.

Seguidores rasgam elogios para a atriz: "Queria acorda bela assim também", disse um usuário, "Maravilhosa", escreveu outro internauta, "Deusa", declarou uma fã.

O ano de 2025 também é de muito trabalho— a atriz está no remake de Vale Tudo, clássico exibido em 1988 e que marcou a dramaturgia brasileira.

Na nova versão, Bella viverá Maria de Fátima, filha de Raquel, interpretada por Taís Araujo.