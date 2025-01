Fabiula Nascimento e Emilio Dantas levam os filhos para banho de mar - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 14:26 | Atualizado 04/01/2025 14:53

Rio - A passagem de ano foi entre família e amigos para Fabiula Nascimento. A atriz abriu o álbum de fotos na manhã de sábado (04) e mostrou momentos de lazer com Emilio Dantas, seu marido, e com os gêmeos Roque e Raul.



"Pedacinho do fim de 2024 e o começo de 2025 . Teve mergulho dos pequenos (sem medo) no mar, teve cidade dorme, comida boa, papo em dia, crianças fantásticas e apaixonantes. Foi demais", escreveu Fabiula na legenda.

Nas fotos, é possível ver os filhos do casal de atores se refrescando no mar e aparentemente sem medo da experiência.

No texto, Fabiula também elogiou a amiga Tata Werneck. Em uma das fotos é possível ver a apresentadora do Lady Night e Rafael Vitti com Emilio, Fabiula e alguns amigos.