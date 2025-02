Blocos desfilam pelas ruas do centro da cidade - Divulgação

Blocos desfilam pelas ruas do centro da cidadeDivulgação

Publicado 27/02/2025 16:02 | Atualizado 27/02/2025 16:04

Angra ddos Reis - Quatro blocos ganharam as ruas da cidade na noite dessa quarta-feira (26) dando início à programação de caranaval em Angra dos Reis, considerado o melhor carnaval da costa verde. Entre eles Blocos, "Feliz Idade", dos " Artistas" e do " Social", e no bairro de Jacuecanga, a animação ficou por conta do Fla- Village.

Dona Aglaé e seu Zé Augusto da padaria, casal que sempre manteve viva a história do tradicional Bloco do Reizinho Divulgação

O tradicional bloco do Reizinho, conhecido por arrastar uma multidão regada a distribuição de vinho durante o seu reinado pelo centro da cidade, também realizou seu ensaio geral, nessa semana, afinando a bateria, para oferecer aos foliões o melhor do carnaval. Neste ano o Bloco completa 55 anos e o enredo vai reverenciar a história das gerações de mestres de baterias, como Ambrósio, Zizico, Dé, Francis e Edimar.

Já deu pra sentir o clima da festa da folia na maior cidade da costa verde, que terá shows na praia do Anil. O palco já está montado e segundo organizadores vai bombar nesses cinco dias de folia em Angra. Entre as atrações estão: Naldo Benny, grupo Soweto, Bokaloka e bateria nota 10 da Estação Primeira da Mangueira.

Ao longo dos próximos cinco dias os desfiles dos blocos vão ocorrer em diversos bairros, de dia e de noite, para públicos de idades variadas e que curtem diversos ritmos musicais. Alegria e irreverência com certeza não vão faltar, com 80 blocos, apresentações musicais em sete bairros e shows na Praia do Anil.

Blocos arrastam foliões no centro de Angra Divulgação



Para fomentar o Carnaval e incentivar os blocos de rua, a Prefeitura, por meio da TurisAngra, destinou R$ 381.700,00 em apoio cultural. O valor foi dividido entre 61 agremiações que se inscreveram por meio de um credenciamento, fortalecendo ainda mais a festa no município.



Os desfiles dos blocos de rua são apoiados pela Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).



O Carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Turisangra, com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e incentivo da Funarj.





FOLIA NOS BAIRROS



Para descentralizar a festa e oferecer mais opções de lazer para quem mora ou visita alguns bairros mais distantes do Centro, a Prefeitura vai montar estrutura completa de palco, iluminação e som para apresentações de artistas locais, em sete localidades.



A programação acontece de sábado (1º) a terça-feira (4) no Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Jacuecanga, Monsuaba, Vila do Abraão e Provetá, estas duas últimas na Ilha Grande.



Na Praia do Provetá, o feriadão será marcado por muita música gospel, com apresentações de músicos das igrejas locais. Nos demais bairros, DJs e artistas locais vão agitar a festa a partir das 21h. A Vila Histórica de Mambucaba terá um diferencial: além das apresentações noturnas, contará também com música ao vivo à tarde.





SHOWS NA PRAIA DO ANIL





Após o encerramento dos blocos na região central, a festa continuará na Praia do Anil com shows de diversos artistas embalando os foliões. Para facilitar o deslocamento do público, haverá ônibus extras para vários bairros ao término das apresentações.



A programação musical traz nomes do pagode e do pop nacional. No sábado (1º), sobe ao palco o grupo Soweto, um dos principais representantes do pagode romântico no Brasil, e Vitinho, cantor que acumula mais de 2 bilhões de streams nas plataformas digitais e tem parcerias com nomes como Péricles e Ferrugem.



O domingo (2) terá duas atrações especiais: o grupo Bokaloka, dono de músicas atemporais e que fazem sucesso nas rodas de samba, e a bateria da Império Serrano.



Na segunda-feira (3), Naldo Benny anima o público com hits como Amor de Chocolate e Exagerado e terá ainda uma apresentação da bateria nota 10 da Estação Primeira da Mangueira.



Fechando a programação, na terça-feira (4), tem rodada dupla com o pagodeiro Matheusinho e o grupo Intimistas, conhecido pelo pagode envolvente.





PROGRAMAÇÃO NOS BAIRROS:





Parque Mambucaba (Rua do Areal – em frente ao Marconi)





Sábado – 1º de março



21h - Wellington DJ



23h - Grupo Nossa Raiz



0h30 - Wellington DJ





Domingo – 2 de março



21h - Wellington DJ



23h – Siricandeia



0h30 - Wellington DJ





Segunda-feira – 3 de março



21h - DJ Pedro Henryk



23h - Banda Sereno



0h30 - DJ Pedro Henryk





Terça-feira – 4 de março



21h - DJ Pedro Henryk



23h - Bryan Cantor



0h30 - DJ Pedro Henryk







Vila Histórica de Mambucaba (Praia)





Sábado – 1º de março



16h às 18h - Pagode do Pablito



21h - DJ Jacaré



23h - Dyego Rezende



0h30 - DJ Jacaré





Domingo – 2 de março



16h às 18h - Siricandeia



21h - DJ Timão



23h - Banda Sereno



0h30 - DJ Timão





Segunda-feira – 3 de março



16h às 18h - Dyego Rezende



21h - DJ Timão



23h - Bryan Cantor



0h30 - DJ Timão







Terça-feira – 4 de março



16h às 18h - Banda Sol



21h - DJ Timão



23h - Grupo Nossa Raiz



0h30 - DJ Timão







Frade (Praça Juca Mariano)







Sábado – 1º de março



21h- DJ Pedro Henryk



23h - Pagode do Pablito



0H30 - DJ Pedro Henryk







Domingo – 2 de março



21h - DJ Pedro Henryk



23h - Bryan Cantor



0h30 - DJ Pedro Henryk







Segunda-feira – 3 de março



21h - DJ Renathynho



23h - Siricandeia



0h30 - DJ Renathynho





Terça-feira – 4 de março



21h - DJ Renathynho



23h – Higor



0h30 - DJ Renathynho







Jacuecanga (Praça Gelsom de Souza)





Sábado – 1º de março



21h - DJ Spencio



23h - Nosso Som



0h30 - DJ Spencio





Domingo – 2 de março



21h - DJ Tom



23h – Inspirasamba



0h30 - DJ Tom





Segunda-feira – 3 de março



21h - DJ Toninho Lopes



23h – Banda Agytae



0h30 - DJ Toninho Lopes





Terça-feira – 4 de março



21h - Fábio DJ



23h - Pagode do Pablito



0h30 - Fábio DJ







Monsuaba (Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro)







Sábado – 1º de março



21h - DJ Juninho Magnata



23h – Siricandeia



0h30 - DJ Juninho Magnata







Domingo – 2 de março



21h - DJ Spencio



23h - Pagode do Pablito



0h30 - DJ Spencio







Segunda-feira – 3 de março



21h - DJ André Costa



23h – Inspirasamba



0h30 - DJ André Costa







Terça-feira – 4 de março



21h - DJ Spencio



23h- Nosso Som



0h30 - DJ Spencio







Vila do Abraão (Rua da Praia)







Sábado – 1º de março



21h – DJ



23h – Raylane Mendes



Domingo – 2 de março



21h - DJ



23h – Pakere



Segunda-feira – 3 de março



21h - DJ



23h – Aglomerou



Terça-feira – 4 de março



21h - DJ



23h – Marah Para fomentar o Carnaval e incentivar os blocos de rua, a Prefeitura, por meio da TurisAngra, destinou R$ 381.700,00 em apoio cultural. O valor foi dividido entre 61 agremiações que se inscreveram por meio de um credenciamento, fortalecendo ainda mais a festa no município.Os desfiles dos blocos de rua são apoiados pela Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).O Carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Turisangra, com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e incentivo da Funarj.Para descentralizar a festa e oferecer mais opções de lazer para quem mora ou visita alguns bairros mais distantes do Centro, a Prefeitura vai montar estrutura completa de palco, iluminação e som para apresentações de artistas locais, em sete localidades.A programação acontece de sábado (1º) a terça-feira (4) no Parque Mambucaba, Vila Histórica de Mambucaba, Frade, Jacuecanga, Monsuaba, Vila do Abraão e Provetá, estas duas últimas na Ilha Grande.Na Praia do Provetá, o feriadão será marcado por muita música gospel, com apresentações de músicos das igrejas locais. Nos demais bairros, DJs e artistas locais vão agitar a festa a partir das 21h. A Vila Histórica de Mambucaba terá um diferencial: além das apresentações noturnas, contará também com música ao vivo à tarde.Após o encerramento dos blocos na região central, a festa continuará na Praia do Anil com shows de diversos artistas embalando os foliões. Para facilitar o deslocamento do público, haverá ônibus extras para vários bairros ao término das apresentações.A programação musical traz nomes do pagode e do pop nacional. No sábado (1º), sobe ao palco o grupo Soweto, um dos principais representantes do pagode romântico no Brasil, e Vitinho, cantor que acumula mais de 2 bilhões de streams nas plataformas digitais e tem parcerias com nomes como Péricles e Ferrugem.O domingo (2) terá duas atrações especiais: o grupo Bokaloka, dono de músicas atemporais e que fazem sucesso nas rodas de samba, e a bateria da Império Serrano.Na segunda-feira (3), Naldo Benny anima o público com hits como Amor de Chocolate e Exagerado e terá ainda uma apresentação da bateria nota 10 da Estação Primeira da Mangueira.Fechando a programação, na terça-feira (4), tem rodada dupla com o pagodeiro Matheusinho e o grupo Intimistas, conhecido pelo pagode envolvente.Parque Mambucaba (Rua do Areal – em frente ao Marconi)21h - Wellington DJ23h - Grupo Nossa Raiz0h30 - Wellington DJ21h - Wellington DJ23h – Siricandeia0h30 - Wellington DJ21h - DJ Pedro Henryk23h - Banda Sereno0h30 - DJ Pedro Henryk21h - DJ Pedro Henryk23h - Bryan Cantor0h30 - DJ Pedro Henryk16h às 18h - Pagode do Pablito21h - DJ Jacaré23h - Dyego Rezende0h30 - DJ Jacaré16h às 18h - Siricandeia21h - DJ Timão23h - Banda Sereno0h30 - DJ Timão16h às 18h - Dyego Rezende21h - DJ Timão23h - Bryan Cantor0h30 - DJ Timão16h às 18h - Banda Sol21h - DJ Timão23h - Grupo Nossa Raiz0h30 - DJ Timão21h- DJ Pedro Henryk23h - Pagode do Pablito0H30 - DJ Pedro Henryk21h - DJ Pedro Henryk23h - Bryan Cantor0h30 - DJ Pedro Henryk21h - DJ Renathynho23h - Siricandeia0h30 - DJ Renathynho21h - DJ Renathynho23h – Higor0h30 - DJ Renathynho21h - DJ Spencio23h - Nosso Som0h30 - DJ Spencio21h - DJ Tom23h – Inspirasamba0h30 - DJ Tom21h - DJ Toninho Lopes23h – Banda Agytae0h30 - DJ Toninho Lopes21h - Fábio DJ23h - Pagode do Pablito0h30 - Fábio DJ21h - DJ Juninho Magnata23h – Siricandeia0h30 - DJ Juninho Magnata21h - DJ Spencio23h - Pagode do Pablito0h30 - DJ Spencio21h - DJ André Costa23h – Inspirasamba0h30 - DJ André Costa21h - DJ Spencio23h- Nosso Som0h30 - DJ Spencio21h – DJ23h – Raylane MendesDomingo – 2 de março21h - DJ23h – PakereSegunda-feira – 3 de março21h - DJ23h – AglomerouTerça-feira – 4 de março21h - DJ23h – Marah



Praia do Provetá (Praça Wilton Santos)





De sábado (1º) a terça-feira (4)







A partir das 19h – Apresentações musicais com a participação da juventude do Provetá e convidados.











PROGRAMAÇÃO DE SHOWS PRAIA DO ANIL:







SÁBADO - 1º DE MARÇO



23h - Soweto



0h30 - Vitinho



DOMINGO - 2 DE MARÇO



23h- Bateria da Império Serrano



0h30 - Bokaloka



SEGUNDA-FEIRA - 3 DE MARÇO



23h- Bateria da Estação Primeira de Mangueira



0h30 - Naldo Benny



TERÇA-FEIRA - 4 DE MARÇO



23h - Intimistas



0h30 - Matheusinho



PROGRAMAÇÃO GERAL DOS BLOCOS DE RUA:





QUARTA-FEIRA – 26 DE FEVEREIRO





19H - BLOCO DA FELIZ IDADE



Concentração: Cruzeiro (rua do Convento São Bernardino de Sena) – Centro





20H - BLOCO DOS ARTISTAS



Concentração: Praça Guarda-marinha Greenhalgh – São Bento







21H - BLOCO FLA-VILLAGE



Concentração: Rua Pereira D'eça (em frente ao Centro Comercial) – Jacuecanga







QUINTA-FEIRA- 27 DE FEVEREIRO







17H - BLOCO DOS FAZEDORES DE CULTURA DO ABRAÃO



Concentração: Em frente à Casa de Cultura Constantino Cokotós – Vila do Abraão – Ilha Grande







18H30 – BLOCO ESQUENTA DO RITMO QUENTE



Concentração: Praça do bairro Nova Angra







20H - BLOCO DO GODOFREDO



Concentração: Rua das Flores – Vila Histórica de Mambucaba







20H - BLOCO REVOADA



Concentração: Praça General Osório – Centro







21H - BLOCO DA NEGA



Concentração: Praça Chefe Cotta – São Bento







23H - BLOCO ELETRO FOLIA



Concentração: Praça General Osório – Centro







SEXTA-FEIRA – 28 DE FEVEREIRO







17H - BLOCO LGBTQIA+



Concentração: Praça José Pimenta – Japuíba







18H - BLOCO CALMA CALMA SUA PIRANHA



Concentração: Avenida Beira-Mar (em frente à academia do Zé Capoeira) – Bracuí







19H - BLOCO CARNAVALESCO COMUNIDADE DA CAVA



Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro







19H - BLOCO SUJOS DE LAMA



Concentração: Rua Barra Mansa (em frente à empresa Senhor Bonfim) – Japuíba







20H - BLOCO PEZINHO INCHADO



Concentração: Rua dos Suspiros (em frente à pizzaria Bhering) – Campo Belo







20H - BLOCO DA IMPRENSA



Concentração: Praça Zumbi dos Palmares – Centro







20H - BLOCO 6 DE JANEIRO



Concentração: Praça General Osório – Centro







22H - BLOCO CAPRICHOSOS DA VILA



Concentração: Praça da Francisco Magalhães de Castro, ao lado da creche municipal – Parque Mambucaba







22H - BLOCO FURIOSA



Concentração: Praça General Osório – Centro







22H30 - BLOCO DA NAÇÃO (URUBUZADA)



Concentração: Monumento dos Três Reis Magos – Praia Anil







SÁBADO – 1º DE MARÇO







14H - BLOCO UNIÃO UNIVERSITÁRIA



Concentração: Praça General Osório – Centro







14H - BLOCO UNIDOS DO CAMORIM



Concentração: Rua da Pedreira – Camorim







17H - ACADÊMICOS DAS ROLAS E DAS PIRIQUITAS CANSADAS DO BONFIM



Concentração: Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário – Bonfim







18h - BLOCO DO REIZINHO MIRIM



Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro







18H30 - BLOCO DAS PIRANHAS LOUCAS DO CARMO



Concentração: Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo







19H - BLOCO UNIDOS DA PORTELINHA



Concentração: Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo







19H - BLOCO ME CONECTA QUE EU VOU



Concentração: Praça General Osório – Centro







20H - BLOCO DA VÓ NINA



Concentração: Rua do Maneco – Vila do Abraão – Ilha Grande







20H - BLOCO ACADÊMICOS DO CARAVELAS



Concentração: Praça General Osório – Centro







21H - BLOCO PAREI DE BEBER E NÃO DE MENTIR



Concentração: Ao lado do Campo de Futebol – Vila do Abraão – Ilha Grande







21H30 - BLOCO UNIDOS DA PAZ



Concentração: Avenida Bom Jesus (em frente à padaria do Jorge) – Belém







21H30 - BLOCO DA MALHAÇÃO DA FORTALEZA



Concentração: Rua Prefeito João Gregório Galindo, em frente à Uniscap – Centro







22H - BLOCO DO ENCRUZO



Concentração: Bica D’ Água, na Estrada Vereador Benedito Adelino – Encruzo da Enseada







22H - BLOCO KI MERDA É ESSA?



Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro







23H - BLOCO TÔÁ TÔA



Concentração: Monumento dos Três Reis Magos – Praia Anil







DOMINGO – 2 DE MARÇO







13H - BLOCO DAS PIRANHAS DO FRADE



Concentração: Calçadão da praia – Frade







14H - BLOCO DA PAZ



Concentração: Início da rua Francisco Jerônimo – Ariró







14H - PIRANHAS DO CENTRO



Concentração: Praça General Osório - Centro





15H - BLOCO DA FOFOCA



Concentração: Pousada Gabriel – Praia de Araçatiba – Ilha Grande





15H30 - BLOCO ENCONTRO DAS ANTIGAS



Concentração: Praça General Osório - Centro





15H30 - BLOCO GORÓ BELEZA



Concentração: Praça Chefe Cotta – São Bento





16H - BLOCO DO PERNETA



Concentração: Rua Paraíba (antes da esquina com a rua Goiás) - Bracuí





16H - BLOCO FURDUNÇO DA MADRASTA



Concentração: Praça General Osório - Centro





16H - BLOCO UNIDOS DO BONFIM



Concentração: Praia do Bonfim – Bonfim





17H - BLOCO DA LUA



Concentração: Praça Zumbi dos Palmares – Centro





18h30 - BLOCO UNIDOS DA PORTEIRA



Concentração: Praça José Pimenta - Japuíba





19H - BLOCO INÚTEIS DE GARATUCAIA



Concentração: Rua D, Condomínio de Garatucaia – Garatucaia





19H - BLOCO DOS MENDIGOS



Concentração: Praça General Osório – Centro





19H - BLOCO DO REIZINHO



Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro







20H - BLOCO JACU ELÉTRICO



Concentração: Praça Gelson de Souza, Jacuecanga







20h - BLOCO VEM COM TUDO



Concentração: Praça General Osório – Centro







21h30 - ESCORREGA SHOW



Concentração: Condomínio Vale da Banqueta – Banqueta







22h - BLOCO ROSINHAS DA ILHA



Concentração: Rua Nagib Monteiro de Queiroz – Vila do Abraão – Ilha Grande







22h - BLOCO DO FUTEBOL DAS PIRANHAS DA MONSUABA



Concentração: Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes) – Monsuaba







22H - BLOCO NIGHT BOYS FOLIA



Concentração: Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil







SEGUNDA-FEIRA – 3 DE MARÇO







15H - BLOCO TIPO COLÔMBIA



Concentração: Rua João Pedro I (Rua da Pedreira) – Camorim







16H – BLOCO PEIXINHOS DO ABRAÃO



Concentração: Cais da Barca – Vila do Abraão – Ilha Grande







16H - BLOCO MUSTACHE FOLIA



Concentração: Praça do Rotary (Costeirinha) – São Bento







16H - BLOCO PIRANHAS DO BONFIM



Concentração: Praia do Bonfim – Bonfim







17H - BLOCO DAS PIRANHAS DO PERES



Concentração: Rua do Cajueiro (em frente à quadra) – Morro do Peres







18H - BLOCO DO BALNEÁRIO



Concentração: Praça Juiz Saragoça (quadra de esportes) – Balneário







18H - BLOCO UNIDOS DE JACUECANGA



Concentração: Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy) – Jacuecanga







19H - BLOCO CHAMEGO UNIDO BOLA DE NEVE



Concentração: Praça Zumbia dos Palmares – Centro







19h30 - BLOCO UNS E OUTROS DE LADEIRA ABAIXO



Concentração: Praça General Osório – Centro







20H - BLOCO BATUKE NUCLEAR



Concentração: Praça da Avenida Francisco Magalhaes de Castro – Parque Mambucaba







20H - BLOCO DA CARIOCA



Concentração: Bica da Carioca – Centro







20H - BLOCO FLA ILHA GRANDE



Concentração: Campo de futebol – Vila do Abraão – Ilha Grande







23H - BLOCO CONEXÃO BAHIA



Concentração: Praça General Osório – Centro







TERÇA-FEIRA – 4 DE MARÇO







15H - BLOCO DO MARINAS



Concentração: Estrada do Marinas – Marinas







16H - BLOCO PIRANHAS CAMORIM



Concentração: Rua João Pedro I (em frente ao bar do Zé Quintino) – Camorim







16H - BLOCO SIRI GOSTOSO



Concentração: Praça da Itinga – Itinga







17H - BLOCO TUDO PELA DINHA



Concentração: Vila do Abraão – Ilha Grande







17H - BLOCO REBOBINA



Concentração: Praça General Osório – Centro







18H - BLOCO CONEXÃO REQUEBRA



Concentração: Praça General Osório – Centro







19H - BLOCO DO CHE



Concentração: Bar do Che – Vila do Abraão – Ilha Grande







19h30 - MOCIDADE UNIDA DO TATU



Concentração: Praça General Osório – Centro







20H - BLOCO DA JAQUEIRA



Concentração: Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo







21H - BLOCO AFRO REGGAE HOMOHEYN



Concentração: Showpana dos Músicos – Vila do Abraão – Ilha Grande







21H30 - BLOCO QUARTA SEM LEI



Concentração: Praça General Osório - Centro







22H30 - BLOCO GALERA DO ROCK



Concentração: Em frente ao Quiosque do Baiano – Praia do Anil.