Autoridades reforçam ações de enfrentamento à violência contra a mulherDivulgação/PMAR

Publicado 29/08/2025 16:21

Angra dos Reis - Depois de bares e restaurantes, agora é a vez de preparar os ônibus coletivos. Agentes da Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis estiveram na sede da Viação Senhor do Bonfim, concessionária responsável pelo transporte coletivo do município, nessa semana, para orientar os colaboradores sobre a realização do curso on-line da plataforma “Não é Não! Respeite a Decisão”. A ação tem como meta preparar a empresa para receber o Selo Mulher + Segura, certificação concedida pela Secretaria de Estado da Mulher, que reconhece instituições comprometidas com o enfrentamento à violência contra a mulher.

Angra dos Reis a primeira cidade do Estado a ser reconhecida com o selo Divulgação/PMAR

Angra dos Reis foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a ser reconhecida com o selo, demonstrando o protagonismo do município na implementação de políticas públicas voltadas à proteção da mulher. O Protocolo Não é Não!, política estadual, tem forte apoio da Prefeitura de Angra, que vem ampliando a rede de locais e empresas aliados no combate ao assédio e à violência.



O secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, destacou que a iniciativa vai além de uma ação pontual, trata-se de um processo de transformação cultural.





— Quando falamos em segurança pública, falamos também em prevenção. A presença das agentes dentro da Viação Senhor do Bonfim representa um passo fundamental, mostrar que cada espaço de convivência social pode e deve ser seguro para a mulher. O transporte coletivo é um serviço essencial, e ter os colaboradores capacitados vai reforçar a proteção e o respeito às mulheres angrenses – pontuou. A frota vem se adaptando com quatro assentos da cor rosa, disponíveis nos ônibus para as mulheres.



As agentes do Proep-Mulher (Programa de Educação e Proteção à Mulher) têm percorrido diferentes segmentos da cidade. Depois de bares e restaurantes, o foco agora se volta para o transporte coletivo, serviço que impacta diretamente milhares de pessoas todos os dias. A agente Danielle Neves destacou a importância dessa ampliação.



— Chegamos ao transporte coletivo, que faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. O curso da plataforma ‘Não é Não!’ é uma ferramenta simples e prática, mas que gera um grande impacto na forma como as mulheres serão acolhidas e protegidas – explicou.





O engajamento da Viação Senhor do Bonfim foi apontado como fundamental para fortalecer o alcance da política pública. Para a agente Noemi Rodrigues, a parceria demonstra a responsabilidade social da empresa.



— Quando uma grande concessionária como a Viação Senhor do Bonfim se engaja nessa causa, ela se torna multiplicadora dessa cultura de respeito. Isso significa que motoristas, cobradores e os demais colaboradores estarão preparados para agir e apoiar em situações de assédio ou violência, dando mais segurança às passageiras – ressaltou.



O diretor operacional da Viação Senhor do Bonfim, Flaviano das Neves, agradeceu a oportunidade de participar do processo e reforçou o compromisso da empresa em se tornar uma aliada da cidade na promoção da segurança.





— O transporte coletivo precisa ser um espaço de confiança, e capacitar nossos colaboradores é garantir que as mulheres se sintam protegidas aqui. Receber o Selo Mulher + Segura será mais do que um reconhecimento, será a comprovação de que a Viação Senhor do Bonfim está ao lado da sociedade no combate à violência contra a mulher – disse Flaviano.