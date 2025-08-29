Autoridades reforçam ações de enfrentamento à violência contra a mulherDivulgação/PMAR
O secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, destacou que a iniciativa vai além de uma ação pontual, trata-se de um processo de transformação cultural.
— Quando falamos em segurança pública, falamos também em prevenção. A presença das agentes dentro da Viação Senhor do Bonfim representa um passo fundamental, mostrar que cada espaço de convivência social pode e deve ser seguro para a mulher. O transporte coletivo é um serviço essencial, e ter os colaboradores capacitados vai reforçar a proteção e o respeito às mulheres angrenses – pontuou. A frota vem se adaptando com quatro assentos da cor rosa, disponíveis nos ônibus para as mulheres.
As agentes do Proep-Mulher (Programa de Educação e Proteção à Mulher) têm percorrido diferentes segmentos da cidade. Depois de bares e restaurantes, o foco agora se volta para o transporte coletivo, serviço que impacta diretamente milhares de pessoas todos os dias. A agente Danielle Neves destacou a importância dessa ampliação.
— Chegamos ao transporte coletivo, que faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. O curso da plataforma ‘Não é Não!’ é uma ferramenta simples e prática, mas que gera um grande impacto na forma como as mulheres serão acolhidas e protegidas – explicou.
O engajamento da Viação Senhor do Bonfim foi apontado como fundamental para fortalecer o alcance da política pública. Para a agente Noemi Rodrigues, a parceria demonstra a responsabilidade social da empresa.
— Quando uma grande concessionária como a Viação Senhor do Bonfim se engaja nessa causa, ela se torna multiplicadora dessa cultura de respeito. Isso significa que motoristas, cobradores e os demais colaboradores estarão preparados para agir e apoiar em situações de assédio ou violência, dando mais segurança às passageiras – ressaltou.
O diretor operacional da Viação Senhor do Bonfim, Flaviano das Neves, agradeceu a oportunidade de participar do processo e reforçou o compromisso da empresa em se tornar uma aliada da cidade na promoção da segurança.
— O transporte coletivo precisa ser um espaço de confiança, e capacitar nossos colaboradores é garantir que as mulheres se sintam protegidas aqui. Receber o Selo Mulher + Segura será mais do que um reconhecimento, será a comprovação de que a Viação Senhor do Bonfim está ao lado da sociedade no combate à violência contra a mulher – disse Flaviano.
Transporte coletivo em Angra se prepara para receber o Selo Mulher + Segura
Iniciativa do Estado que visa fortalecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade da costa verde, a primeira a ser reconhecida com o selo
