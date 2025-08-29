De 5 a 7 de setembro no Iate Clube Aquidabã, na Praia do AnilDivulgação/Evento
O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, Essiomar Gomes, reforçou a relevância da iniciativa:
O evento já se consolidou como um dos principais encontros do setor no estado. Realizar a feira para Costa Verde, segundo o secretário Gustavo Tutuca, é reconhecer a importância dessa região como destino turístico e estratégico para o Rio de Janeiro.
— Mais do que uma feira, a ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde é uma vitrine de oportunidades, ampliando conexões entre os profissionais do setor e impulsionando negócios que respeitam a vocação sustentável da região – reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.
A escolha de Angra como sede da edição reforça a relevância da cidade no cenário turístico nacional. Conhecida por suas belezas naturais, patrimônio cultural e infraestrutura hoteleira de qualidade, a cidade se destaca como destino estratégico. Localizado à beira-mar, o Iate Clube Aquidabã foi selecionado por oferecer estrutura adequada para receber o público e os participantes do setor.
— Para Angra dos Reis, é uma honra sediar a ExpoRio Turismo. Esse evento fortalece não apenas o nosso município, mas toda a região da Costa Verde, que tem no turismo e nas nossas belezas naturais uma grande fonte de renda. Estamos preparados para receber os visitantes de braços abertos e mostrar todo o potencial da nossa cidade - destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
Além da programação voltada para o trade turístico, os visitantes poderão conferir o pavilhão de artesanato, que funcionará diariamente das 12h às 19h, reunindo produções artesanais das quatro cidades participantes e valorizando a cultura regional.
A programação noturna do evento inclui grandes shows gratuitos na Praia do Anil, que prometem atrair moradores e turistas:
• 05/09 – Jorge Vercillo
• 06/09 – Diogo Nogueira
• 07/09 – Tiago Martins
Local: Praia do Anil, Angra dos Reis
Horário dos shows:
Sexta-feira 5 de setembro - Jorge Vercilo: 22h / Show de abertura às 20h
Sábado 6 de setembro - Diogo Nogueira: 22h / Show de abertura às 20h
Domingo 7 de setembro - Thiago Martins: 21h / Show de abertura às 19h.
Angra vai sediar ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde
Evento reunirá grandes nomes do setor turístico, shows de artistas consagrados e pavilhão de artesanato
Transporte coletivo em Angra se prepara para receber o Selo Mulher + Segura
Iniciativa do Estado que visa fortalecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade da costa verde, a primeira a ser reconhecida com o selo
Comissão se reúne para traçar estratégia de desenvolvimento da indústria naval
Com foco nos estaleiros fluminenses. Angra tem perspectiva de geração de mais 2 mil novos empregos ainda neste ano. O fórum de debate foi promovido pelo Grupo de Trabalho de Indústria Naval e Estaleiros da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar (Cedemar)
Agiota monta rede de extorsão, em Angra, acaba preso pela Civil
Ele chegou a pegar uma geladeira nova da vítima, para abater na dívida, que de R$ 1mil passou para R$ 10 mil
O "Ilha Grande em Ordem" interdita lixão no Abraão
Agentes do programa atuaram na Praia de Freguesia de Santana
Homem condenado por estuprar a neta de 14 anos é preso pela Civil em Angra
O crime ocorreu no ano de 2018, em Barra Mansa e desde então estava foragido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.