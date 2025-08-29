De 5 a 7 de setembro no Iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil - Divulgação/Evento

Publicado 29/08/2025 16:43

Angra dos Reis – Angra dos Reis é a cidade anfitriã da primeira edição regional do ExpoRio – costa verde, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de setembro de 2025, no Iate Clube Aquidabã. O encontro reunirá gestores públicos e empreendedores dos municípios de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, promovendo integração, inovação e geração de negócios. O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio, e conta com o apoio do Sicomércio, do Senac e da Prefeitura local.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a ExpoRio Turismo já se consolidou como um dos principais encontros do setor no Rio de Janeiro.

— Realizar a feira para a Costa Verde é reconhecer a importância dessa região como destino turístico e estratégico para o estado. Será uma oportunidade única de negócios, integração e valorização da nossa cultura — destacou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, Essiomar Gomes, reforçou a relevância da iniciativa:

— A ExpoRio Turismo – edição Costa Verde tem grande importância para a nossa região. Primeiro pela integração e troca de informações que as cidades passam a ter, depois pela divulgação dos produtos que cada município oferece. Muitas vezes o morador de Angra não conhece as potencialidades de Rio Claro, assim como em Paraty ou Mangaratiba. Esse encontro é fundamental justamente por essa troca de conhecimento e valorização regional.



— Mais do que uma feira, a ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde é uma vitrine de oportunidades, ampliando conexões entre os profissionais do setor e impulsionando negócios que respeitam a vocação sustentável da região – reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.



A escolha de Angra como sede da edição reforça a relevância da cidade no cenário turístico nacional. Conhecida por suas belezas naturais, patrimônio cultural e infraestrutura hoteleira de qualidade, a cidade se destaca como destino estratégico. Localizado à beira-mar, o Iate Clube Aquidabã foi selecionado por oferecer estrutura adequada para receber o público e os participantes do setor.



— Para Angra dos Reis, é uma honra sediar a ExpoRio Turismo. Esse evento fortalece não apenas o nosso município, mas toda a região da Costa Verde, que tem no turismo e nas nossas belezas naturais uma grande fonte de renda. Estamos preparados para receber os visitantes de braços abertos e mostrar todo o potencial da nossa cidade - destacou o prefeito Cláudio Ferreti.



Além da programação voltada para o trade turístico, os visitantes poderão conferir o pavilhão de artesanato, que funcionará diariamente das 12h às 19h, reunindo produções artesanais das quatro cidades participantes e valorizando a cultura regional.



A programação noturna do evento inclui grandes shows gratuitos na Praia do Anil, que prometem atrair moradores e turistas:



• 05/09 – Jorge Vercillo

• 06/09 – Diogo Nogueira

• 07/09 – Tiago Martins

Local: Praia do Anil, Angra dos Reis



Horário dos shows:

Sexta-feira 5 de setembro - Jorge Vercilo: 22h / Show de abertura às 20h

Sábado 6 de setembro - Diogo Nogueira: 22h / Show de abertura às 20h

Domingo 7 de setembro - Thiago Martins: 21h / Show de abertura às 19h.