Vestibular Cederj vagas para Angra dos ReisDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 23/09/2025 16:34

Angra dos Reis - O Cederj abriu nessa segunda-feira (22) as inscrições do vestibular para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, são 16 cursos de graduação semipresencial em 11 cidades da região, do sul do Estado, entre elas Angra dos Reis, na costa verde. Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 30 de outubro. O valor da taxa de inscrição é R$ 89,90.

As vagas são para os cursos de Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.



Ainda serão oferecidas 350 vagas destinadas para o curso técnico de Segurança Pública aos profissionais que trabalham na organização Segurança Presente da Polícia Militar.



Os candidatos aprovados vão receber um chip de telefone para terem acesso a internet com cobertura nacional, ligações locais, interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo compatível com Android e iOS. A iniciativa tem por objetivo reduzir a evasão escolar por falta de conexão com internet.

