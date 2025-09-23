Oportunidades de emprego, inscrições podem ser feitas das 9h às 16h no CEA - Divulgação/PMAR

Publicado 23/09/2025 16:46

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Secretaria Executiva de Trabalho, Oportunidade e Renda, promove no próximo dia 24 de setembro a II Feira de Emprego para Jovem Aprendiz.

O evento ocorrerá das 9h às 16h, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), localizado na Praia da Chácara, e é destinado a jovens de 14 a 24 anos, faixa etária prevista na Lei 10.097/2000, que estipula as regras do programa Jovem Aprendiz. Para pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade.

— Nosso objetivo é abrir portas para os jovens da cidade e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Sabemos que conseguir o primeiro emprego é um grande desafio, e essa feira é uma oportunidade concreta para que a juventude angrense possa adquirir experiência, renda e qualificação – afirma Essiomar Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico, reforçando o compromisso do prefeito Claudio Ferretti com a construção de oportunidades para todos.

A legislação estabelece que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens aprendizes, com uma porcentagem que varia entre 5% e 15% do quadro de funcionários. A feira surge como um espaço de encontro entre jovens e empresas interessadas, sem necessidade de inscrição prévia.

Os interessados devem levar documentos de identidade e CPF, além de currículo atualizado e contatos de referência, para facilitar a conexão com as vagas ofertadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3377-4507.

— Investir nos jovens é investir no futuro de Angra dos Reis. Cada oportunidade criada representa um passo na construção de uma cidade mais justa e com chances reais para todos – acrescenta Essiomar Gomes.