Feira de Emprego para Jovem Aprendiz
Evento voltado para candidatos de 14 a 24 anos acontece no CEA
Vestibular Cederj abre inscrições para Costa Verde
São 16 cursos oferecidos para o sul do Estado, entre os municípios está Angra dos Reis
Acidente na Rio-Santos em Angra mata um homem e deixa outro gravemente ferido
A colisão entre dois carros foi no km 485, na altura do bairro Areal
Defesa Civil monitora bairros com alerta para chuvas que devem atingir Angra na madrugada desta terça-feira
Parque Mambucaba e Bracuí são vulneráveis a alagamentos. Em caso de emergência a população pode ligar para 199 ou 193 Corpo de Bombeiros
Polícia Civil indicia piloto da lancha por homicídio culposo
No acidente que matou Joyce de 28 anos, na baía da Ilha Grande. O condutor da lancha que passou por cima do táxi boat prestou depoimento, pagou fiança e foi liberado
Costa Verde oficializa consórcio para promover o turismo
Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro se unem para fortalecer a marca regional, atrair investimentos e ampliar o tempo de permanência dos turistas na região
