Um dos integrantes foi preso na praça no centro de Angra com os produtos

Angra os Reis - Uma operação da Polícia Civil, com apoio da PM e da Secretaria de Segurança da cidade, prendeu na noite dessa quarta-feira(15), em Angra dos Reis, na costa verde, dois homens (19 e 23) anos, integrantes de uma "quadrilha de fraldas" que atua em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Os produtos foram apreendidos pela Polícia - Divulgação/PC
Segundo a Polícia, os suspeitos se passavam por vendedores ambulantes de balas, abordavam as pessoas na porta de farmácias e mercados, pediam para comprar o produto, as pessoas sensibilizadas e com a intenção de ajudar compravam fraldas e latas de leite em pó. A dupla no final do dia transportava os produtos em um veículo para o município de Duque de Caxias, na baixada fluminense, e vendiam a preço de "banana", abaixo do mercado. 
A ousadia era tamanha dos integrantes da quadrilha, que segundo a polícia, a dupla pedia para os comerciantes  locais, que não sabiam do esquema, guardarem os produtos, que após o fechamento do comércio era levado para um hotel, na cidade, e de lá  transportados, por eles, de carro para capital.
Os presos foram levados à 166ª DP, vão responder pelo crime contra a economia local e estão à disposição da Justiça.
A polícia pede que as pessoas que foram abordadas e enganadas pela dupla que procurem a Delegacia para denunciar o crime, ou pelo telefone, 0300 253 1177.
