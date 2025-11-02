Alan Toledo foi preso na Vila do Abraão pela Polícia Civil e Militar na operação Cerco TotalDivulgação/PC
As equipes da 166ª DP e do 33º BPM continuarão adotando os protocolos da OPERAÇÃO CERCO TOTAL, com ações de inteligência e de campo com a finalidade de impedir a entrada ou a permanência de infratores oriundos de outras cidades no território da cidade de Angra dos Reis, além do combate a criminalidade e tráfico de drogas.
A polícia pede ajuda à população que denuncie: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.
Garçom preso na Ilha Grande por estupro e violência doméstica
Durante ação conjunta das polícias Civil e Militar. As agressões segundo a polícia eram motivadas por ciúme excessivo
Bandidos da Penha tentam se esconder em Angra
Mas informações encaminhadas ao Disque Denúncia levaram policiais militares do Serviço Reservado a prenderem dois suspeitos no Bracuí
Preso em Angra integrante de facção criminosa da Bahia
No bairro Bracuí durante operação da Polícia Civil, que culminou com a prisão de um jovem pela segunda vez em menos de 12 dias
Operação reforça segurança para evitar a entrada de criminosos na costa verde
A fiscalização acontece em Itacuruçá ( Mangaratiba) e na principal cidade da região, Angra os Reis, com ação iniciada pela Secretaria de Segurança Pública que monitora todas as entradas do município e permanecerá ativa por tempo indeterminado
Prefeitura de Angra quita primeira parcela da recomposição salarial
E antecipa pagamento de outubro do funcionalismo em comemoração ao Dia do Servidor 28 de outubro. Um evento com show no Estádio Municipal marcou a data
Angra x Barra Mansa nas quartas da Copa Sul Fluminense de Futsal
A data ainda não foi marcada. Angra fará dois jogos; na casa do adversário e em casa ao lado da torcida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.