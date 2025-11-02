Alan Toledo foi preso na Vila do Abraão pela Polícia Civil e Militar na operação Cerco Total - Divulgação/PC

Publicado 02/11/2025 12:36 | Atualizado 02/11/2025 12:37

Ilha Grande- Foi preso em uma ação que visa impedir a migração de bandidos da capital para a cidade de Angra dos Reis, pelas polícias Civil e Militar, nessa sexta-feira(31), na Ilha Grande, Alan Toledo Silva (41), em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é acusado pelos crimes de estupro e violência doméstica contra sua ex-companheira.

O Setor de Inteligência da 166ª DP detectou a movimentação do acusado, inclusive com o recurso de reconhecimento facial, apurando-se que trabalhava como garçom em um estabelecimento comercial na Vila do Abraão, assim uma equipe composta por policiais da 166ª DP e 33º BPM foram ao local e realizaram a abordagem e captura do foragido.



Segundo os agentes trata-se de um homem violento que promovia agressões constantes a sua companheira, psicológicas, físicas e sexuais, motivados por ciúme excessivo.



As equipes da 166ª DP e do 33º BPM continuarão adotando os protocolos da OPERAÇÃO CERCO TOTAL, com ações de inteligência e de campo com a finalidade de impedir a entrada ou a permanência de infratores oriundos de outras cidades no território da cidade de Angra dos Reis, além do combate a criminalidade e tráfico de drogas.





A polícia pede ajuda à população que denuncie: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.



