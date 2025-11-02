Teatro Câmara Torres, centro de Angra - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 02/11/2025 12:52 | Atualizado 02/11/2025 13:18

Angra dos Reis - O mês de novembro promete muita emoção, reflexão e diversão no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, em Angra dos Reis. A programação reúne espetáculos de diferentes estilos — teatro, música, dança e apresentações escolares — com produções locais e visitantes, reforçando o papel do espaço como um dos principais polos culturais da cidade.

A agenda começa no dia 1º, em apresentações culturais com entrada gratuita, e segue com uma sequência de produções teatrais, como “O Susto”, no dia 5, e “Princípio da Incerteza”, no dia 6, ambas com classificação de 16 anos; e a comédia “De Repente 40”, com Arianna Nutt, no dia 9. O público infantil terá vez no dia 16, com “O Show das Huntrix”. Na mesma data, o comediante Yuri Marçal traz para a cidade seu espetáculo de stand up.

A dança ganha destaque nos dias 14 e 15, com o espetáculo “Memórias de Volta à Origem”, e nas apresentações de escolas e companhias locais, como o Estúdio Arte Ilha – Unidade Verolme, que sobe ao palco no dia 22 com o tema “Onde Mora o Coração”. Já os alunos do curso de música Compasso Livre encerram o mês com seu Recital no dia 23.

Entre as atrações que valorizam a cultura afro-brasileira, destacam-se “Contando Histórias na Senzala”, no dia 7, e “Canto dos Escravizados”, no dia 19, reforçando a importância da memória e das tradições negras dentro da programação de novembro, que celebra o Dia da Consciência Negra.

O comediante Felipe Ferreira apresenta “Desfazendo Ideias”, no dia 28, e o o espetáculo “Spoiler 2026” fecha o calendário no dia 29, com ingressos promocionais. Para adquirir as entradas, basta se dirigir à recepção do Teatro ou obter informações via telefone (24) 3367-1055.

Programação completa:

Dia 01 - Sábado

Apresentações culturais (Colégio COOPERAR)

Classificação Livre

Horário: 16h

Ingressos gratuito

Dia 5 - Quarta-feira

O Susto

Classificação 16 anos

Horário 19:30h

Dia 6 - Quinta-feira

Princípio da Incerteza

Classificação 16 anos

Horário 19:30h



Dia 7 - Sexta-feira

Contando Histórias na Senzala

Classificação Livre

Horário 15h



Dia 8 - Sábado

Filhos do Líbano

Classificação Livre

Horário 19h



Dia 09 - Domingo

Arianna Nutt em “De Repente 40” - Stand Up

Classificação 16

Horário 20h

Dia 14 e 15 - Sexta-feira e sábado

Espetáculo de Dança Memórias de Volta à Origem

Classificação Livre

Horário: 18h e 19h30

Dia 16 - Domingo

O Show das Huntrix (Espetáculo Infantil)

Classificação Livre

Horário 16h

Ingressos: Site Sympla

Dia 16 - Domingo

Yuri Marçal - Stand Up

Classificação 16 anos

Horário: 20h

Ingressos: Site Sympla

Dia 18 - Terça-feira

Culminância do Projeto Diversidade (Escola Cemei Santa Dulce

Classificação Livre

Horário: 13h e 15h

Ingressos: gratuito

Dia 19 - Quarta-feira

Canto dos Escravizados

Classificação livre

Horário 10h, 15h e 19h



Dia 21 - Sexta-feira

Encerramento de Oficina (Grupo Chão de Estrelas)

Classificação 12 anos

Horários: 19h Morte na Mansão

20h30 Antes da Chuva Cair

Dia 22 - Sábado

Onde Mora o Coração (apresentação Arte Ilha – Estúdio)

Classificação Livre

Horário 19h

Dia 23 - Domingo

Recital de Alunos (Curso de Música Compasso Livre)

Classificação Livre

Horário 17h



Dia 28 - Sexta-feira

Desfazendo Ideias (Felipe Ferreira)

Classificação 16

Horário 20h30

Ingressos: site Sympla



Dia 29 - Sábado

SPOILER 2026 ´- espetáculo de dança

Classificação Livre

Horário 19h