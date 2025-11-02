Angra dos Reis - O mês de novembro promete muita emoção, reflexão e diversão no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, em Angra dos Reis. A programação reúne espetáculos de diferentes estilos — teatro, música, dança e apresentações escolares — com produções locais e visitantes, reforçando o papel do espaço como um dos principais polos culturais da cidade.
A agenda começa no dia 1º, em apresentações culturais com entrada gratuita, e segue com uma sequência de produções teatrais, como “O Susto”, no dia 5, e “Princípio da Incerteza”, no dia 6, ambas com classificação de 16 anos; e a comédia “De Repente 40”, com Arianna Nutt, no dia 9. O público infantil terá vez no dia 16, com “O Show das Huntrix”. Na mesma data, o comediante Yuri Marçal traz para a cidade seu espetáculo de stand up.
A dança ganha destaque nos dias 14 e 15, com o espetáculo “Memórias de Volta à Origem”, e nas apresentações de escolas e companhias locais, como o Estúdio Arte Ilha – Unidade Verolme, que sobe ao palco no dia 22 com o tema “Onde Mora o Coração”. Já os alunos do curso de música Compasso Livre encerram o mês com seu Recital no dia 23.
Entre as atrações que valorizam a cultura afro-brasileira, destacam-se “Contando Histórias na Senzala”, no dia 7, e “Canto dos Escravizados”, no dia 19, reforçando a importância da memória e das tradições negras dentro da programação de novembro, que celebra o Dia da Consciência Negra.
O comediante Felipe Ferreira apresenta “Desfazendo Ideias”, no dia 28, e o o espetáculo “Spoiler 2026” fecha o calendário no dia 29, com ingressos promocionais. Para adquirir as entradas, basta se dirigir à recepção do Teatro ou obter informações via telefone (24) 3367-1055.
Programação completa:
Dia 01 - Sábado
Apresentações culturais (Colégio COOPERAR)
Classificação Livre
Horário: 16h
Ingressos gratuito
Dia 5 - Quarta-feira
O Susto
Classificação 16 anos
Horário 19:30h
Dia 6 - Quinta-feira
Princípio da Incerteza
Classificação 16 anos
Horário 19:30h
Dia 7 - Sexta-feira
Contando Histórias na Senzala
Classificação Livre
Horário 15h
Dia 8 - Sábado
Filhos do Líbano
Classificação Livre
Horário 19h
Dia 09 - Domingo
Arianna Nutt em “De Repente 40” - Stand Up
Classificação 16
Horário 20h
Dia 14 e 15 - Sexta-feira e sábado
Espetáculo de Dança Memórias de Volta à Origem
Classificação Livre
Horário: 18h e 19h30
Dia 16 - Domingo
O Show das Huntrix (Espetáculo Infantil)
Classificação Livre
Horário 16h
Ingressos: Site Sympla
Dia 16 - Domingo
Yuri Marçal - Stand Up
Classificação 16 anos
Horário: 20h
Ingressos: Site Sympla
Dia 18 - Terça-feira
Culminância do Projeto Diversidade (Escola Cemei Santa Dulce
Classificação Livre
Horário: 13h e 15h
Ingressos: gratuito
Dia 19 - Quarta-feira
Canto dos Escravizados
Classificação livre
Horário 10h, 15h e 19h
Dia 21 - Sexta-feira
Encerramento de Oficina (Grupo Chão de Estrelas)
Classificação 12 anos
Horários: 19h Morte na Mansão
20h30 Antes da Chuva Cair
Dia 22 - Sábado
Onde Mora o Coração (apresentação Arte Ilha – Estúdio)
Classificação Livre
Horário 19h
Dia 23 - Domingo
Recital de Alunos (Curso de Música Compasso Livre)
Classificação Livre
Horário 17h
Dia 28 - Sexta-feira
Desfazendo Ideias (Felipe Ferreira)
Classificação 16
Horário 20h30
Ingressos: site Sympla
Dia 29 - Sábado
SPOILER 2026 ´- espetáculo de dança
Classificação Livre
Horário 19h
