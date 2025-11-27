Fiscais verificando postos náuticos em Angra e MangaratibaDivulgação/Reprodução Rede Social
Costa Verde é alvo de fiscalização contra fraude em postos náuticos
Nas cidades de Angra e Mangaratiba. O objetivo foi verificar a regularidade na comercialização de diesel marítimo, após denúncias encaminhadas ao Procon e Sedcon -RJ
Costa Verde é alvo de fiscalização contra fraude em postos náuticos
Nas cidades de Angra e Mangaratiba. O objetivo foi verificar a regularidade na comercialização de diesel marítimo, após denúncias encaminhadas ao Procon e Sedcon -RJ
Angra dos Reis inicia temporada de Natal com inauguração da Vila do Noel
Espaço será aberto nesta quinta, 27, na Praça General Osório, após a Parada de Natal; evento reunirá atrações musicais, apresentações escolares e iniciativas culturais da cidade
Dezembro Mágico: arte, dança e cultura no Teatro Municipal de Angra
Celebra o Natal na maior cidade da costa verde, com uma programação especial de fim de ano que inclui espetáculos infantis, musicais e de dança para toda a família
Moradores do Bracuí fazem protesto na Rio-Santos pela liberação do dinheiro do Cartão Recomeçar
São 1900 famílias que aguardam, há quase um ano da tragédia, o valor que deveria ser depositado pelo Estado em outubro. Prefeito Ferreti em rede social diz que está cobrando ao Estado
Prefeitura de Angra abre inscrições para Escola Cívico-Militar
Período vai de 24 de novembro até 12 de dezembro; matrícula digital da rede municipal geral começa em 1º de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.