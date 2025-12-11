Parque da Cidade Divulgação/reprodução rede social
O evento é organizado pelo motivador cultural e Arundo Terceiro e sempre ocorrerá no segundo sábado do mês. Voltado para toda a família, combina lazer ao ar livre com conteúdo educativo sobre preservação ambiental, conservação de áreas verdes, fauna e flora local. É uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam melhor um dos espaços naturais mais importantes do município.
Normalmente, a entrada de veículos no Parque da Cidade é permitida somente com agendamento prévio, medida que garante organização e proteção ambiental. Mas, de forma excepcional, no dia do piquenique o acesso será liberado, facilitando o acesso e a participação do público.
Para Maurício Lamego, presidente do Imaar, iniciativas como essa fortalecem o vínculo entre a comunidade e o meio ambiente.
— O Parque da Cidade é um patrimônio coletivo. Quando promovemos eventos como o piquenique, aproximamos as pessoas da natureza e mostramos, na prática, por que a preservação é tão importante. Nosso compromisso é transformar conhecimento em cuidado – afirmou.
Parque da Cidade de Angra terá piquenique aberto à comunidade
Neste sábado. Evento terá atividades de lazer ao ar livre com conteúdo educativo sobre preservação ambiental
Prefeitura de Angra concede abono aos servidores ativos, inativos e aposentados
Mais de R$ 2,5 milhões serão injetados na economia local com o pagamento de adicional de R$ 350 ao funcionalismo
Natal Amigo 2025 garante cartão-alimentação para jovens PCDs em Angra
Ação vai beneficiar aproximadamente 2 mil crianças e jovens com deficiência, reforçando cuidado, acolhimento e segurança alimentar neste fim de ano. Nesta sexta a entrega agendada será na Vila Noel e após somente nas unidades do Cras
Homem suspeito de atear fogo na companheira é preso sob custódia no HMJ
A vítima com 50% do corpo queimado está em estado grave e o suposto agressor também teve queimaduras nos braços. Ele alega curto-circuito no ar condicionado
Cadela KIRA localiza boca de fumo no Bracuí
Polícia prende suspeito e dá um prejuízo ao tráfico de drogas na localidade
Homem investigado por duplo homicídio é preso depois de invadir uma casa e ameaçar policiais com uma faca na Praia do Anil
Devidson de Aguiar Lessa investigado pela 166ª DP estava cumprindo a pena em liberdade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.