Angra dos Reis - Para incentivar a visitação e aproximar a população das belezas naturais do Parque da Cidade, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio do Instituto Municipal do Ambiente (Imaar), promove neste sábado, 13 de dezembro, o Piquenique no Parque. O encontro será na Estrada Benedito Adelino, na Enseada, na subida em frente ao campo de futebol, com abertura dos portões às 15h.

Será neste sábado Divulgação/PMAR

O evento é organizado pelo motivador cultural e Arundo Terceiro e sempre ocorrerá no segundo sábado do mês. Voltado para toda a família, combina lazer ao ar livre com conteúdo educativo sobre preservação ambiental, conservação de áreas verdes, fauna e flora local. É uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam melhor um dos espaços naturais mais importantes do município.Normalmente, a entrada de veículos no Parque da Cidade é permitida somente com agendamento prévio, medida que garante organização e proteção ambiental. Mas, de forma excepcional, no dia do piquenique o acesso será liberado, facilitando o acesso e a participação do público.Para Maurício Lamego, presidente do Imaar, iniciativas como essa fortalecem o vínculo entre a comunidade e o meio ambiente.— O Parque da Cidade é um patrimônio coletivo. Quando promovemos eventos como o piquenique, aproximamos as pessoas da natureza e mostramos, na prática, por que a preservação é tão importante. Nosso compromisso é transformar conhecimento em cuidado – afirmou.