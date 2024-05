RJ-116 - Foto SFNotícias

RJ-116Foto SFNotícias

Publicado 03/05/2024 16:46 | Atualizado 03/05/2024 16:51

Aperibé- Ao trafegar pela RJ-116, no quilômetro 211, próximo ao distrito paduano de Baltazar, na saída de uma curva acentuada, o motorista de um Volkswagen Fox 1.0, cor branca, perdeu o controle do volante, rodopiou e bateu com o lado direito em uma árvore às margens da pista, na noite de quinta-feira (2).

O rapaz de 21 anos de idade, foi levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar para o HAGB- Hospital Augustinho Gesuald Blanc em Aperibé, até o momento não informações sobre o estado de saúde dele.

NinoBellieny