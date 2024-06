Kaylani e a professora Anny Magally - APX

Publicado 24/06/2024 10:43

Aperibé- A aperibeense Kaylane Cristhina Gomes Bastos, escreveu uma redação, e com ela ganhou a única vaga em todo o estado do Rio para representar os alunos da rede pública do Ensino Médio. Ela é aluna do Ciep 419, Benigno Bairral.

De 5 a 8 de agosto próximo, ela estará em Brasília-DF, atuando como uma legitima senadora nas reuniões das comissões e sessões plenárias do Senado, A professora Anny Magally Teixeira também de Aperibbé, irá com Kaylane.

O programa Jovem Senador foi criado para o Ensino Médio da rede pública e a escolha é feita por um concurso nacional de redação.

NinoBellieny