Publicado 09/07/2024 16:32 | Atualizado 09/07/2024 16:36

Aperibé- Um motociclista cuja identidade ainda não foi revelada, bateu de frente com uma carreta na RJ- 116, no limite dos municípios de Aperibé e Santo Antônio de Pádua, distrito de Baltazar, no KM 215, na noite de segunda-feira (8).

Quando a equipe de socorro chegou, o motociclista já havia falecido, sendo o corpo transladado para o IML-Instituto Médico Legal de Itaperuna, e a ocorrência, registrada pela PRE-Polícia Rodoviária Estadual.



