A Prefeitura de Araruama informou através de uma publicação via rede social, que vem registrando, desde 23 de março à 12 de abril, o recebimento de frascos da vacina contra a Covid-19, Coronavac, com menos doses do que o indicado. A denúncia causou estranheza.



Conforme orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura informou o fato à Anvisa, e posteriormente enviou ofício e e-mail ao Estado; e aguarda, agora, as respostas. A reportagem do O Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e aguarda um posicionamento sobre a denúncia do município. Segundo a nota, cada frasco deveria vir com 10 doses, porém, nesse período de aproximadamente dois meses, a Prefeitura recebeu quantidade inferior em pelo menos 234 frascos. As perdas chegam a 281 doses.Conforme orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura informou o fato à Anvisa, e posteriormente enviou ofício e e-mail ao Estado; e aguarda, agora, as respostas. A reportagem doentrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e aguarda um posicionamento sobre a denúncia do município.