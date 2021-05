Vagas de estágio disponíveis na prefeitura de Araruama Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 19:44 | Atualizado 04/05/2021 20:35

A Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, abriu mais um caminho para a geração de renda no município, aliada ao estímulo à Educação.



Foram abertas as inscrições para o estágio remunerado para estudantes universitários que moram no município.



As vagas são para estagiar na própria Prefeitura; o aluno deve estar devidamente matriculado e fazendo algum desses cursos: Direito, Administração, Assistência Social, Psicologia, Pedagogia e Fisioterapia. Uma oportunidade para aliar teoria e prática e se preparar ainda mais para entrar no mercado de trabalho.



As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura a partir desta terça-feira (4).

aqui. Estágio remunerado Divulação Confira o edital