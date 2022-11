Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 23/11/2022 10:46

Voluntários recolheram resíduos das orlas de Araruama Thiago Loures

A Prefeitura de Araruama reuniu voluntários e autoridades locais na última quinta-feira (14) com a ação "Lixo zero - Orla Limpa". A caminhada da limpeza, que teve início pela manhã na Praia do Vargas, recolheu dezenas de sacos de lixo repletos de garrafas plásticas, vidro, borracha e metal. Destroços de bicicleta e até mesmo pneus e televisores quebrados foram retirados das areias.

“Nós que somos guarda-vidas sempre tropeçamos em caco de vidro, prego enferrujado, lata de cerveja e muitos outros objetos jogados nas areias. Quando estamos correndo para fazer o salvamento temos que ter o dobro de atenção, é um perigo. Lugar de lixo é na lixeira, não nas praias”, conta Luiz Carlos, guarda-vidas há 24 anos na cidade que elogia a iniciativa para conscientizar o município.

Responsável por 70% dos detritos encontrados nos mares do Brasil, o plástico causa sérios impactos ambientais assim como outros materiais descartados no meio ambiente. O isopor está na lista como o segundo resíduo mais descartado de maneira inconsciente, somando 10%, de acordo com pesquisa da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais).

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sellix Ambiental, Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Concessionária Águas de Juturnaíba e pelo COMDEMA (Conselho Municipal de Ambiente de Araruama). Foi feita a limpeza e instalação de placas informativas em todos os arredores dos principais trechos das orlas do distrito de Praia Seca.

Entre os voluntários na ação estiveram presentes Claudio L. Barreto (Secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca de Araruama), Ana Paula Rodriguez, (Superintendente de Ambiente da Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca do município), Carlos Gontijo (Diretor da Águas de Juturnaíba), Ian Antunes ( Analista de Sustentabilidade da Águas de Juturnaíba), Caroline Fernandes (Líder de QSSMAS da Águas de Juturnaíba) entre dezenas de munícipes preocupados com o meio ambiente.