Publicado 21/11/2022 18:47 | Atualizado 21/11/2022 19:05

O município de Araruama, na Região dos Lagos, foi escolhido para sediar o 1º Seminário de Educação Permanente em Saúde da Baixada Litorânea, que acontece nesta terça-feira (22), a partir das 13h, no Centro de Convenções da Praça Menino João Hélio, no centro da cidade.



A política nacional e o fortalecimento regional da Educação Permanente em Saúde (EPS) é um dos principais temas do evento, que vai reunir diversos profissionais da Região dos Lagos para uma ampla discussão sobre condutas, melhoria do atendimento, interação entre as equipes e uma reflexão sobre a importância do acolhimento dos pacientes.



A cerimônia de abertura será às 13h30. Logo depois, será iniciada a palestra sobre a “Política Nacional de Educação Permanente em Saúde”, com Thatiana Vieira Mattos da Superintendência de Educação em Saúde da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.



A programação segue às 14h30, com a apoiadora do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Suely Osório, que vai falar sobre o “Histórico da EPS na Baixada Litorânea”. A coordenadora da Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea, Vera Lúcia Ferreira da Silva, encerra o painel de palestra antes do debate.



Araruama tem investido muito em saúde preventiva e saiu na frente com o revolucionário projeto "Saúde Acolhedora", que tem feito o diferencial na ouvidoria e no acolhimento dos usuários da saúde pública municipal.

