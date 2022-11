A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e ninguém foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/11/2022 15:49

A Polícia Militar apreendeu, nesta segunda-feira (21), farta quantidade de drogas e armas no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia de que o material estava escondido na Rua Marimba. Em diligência no local informado, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 45, um simulacro de fuzil M16, três carregadores, um rádio transmissor e farto material entorpecente que ainda será contabilizado.



