Foram apreendidos 114 pinos de cocaína, 80 buchas de maconha, 63 pedras de crack e R$ 10 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Foram apreendidos 114 pinos de cocaína, 80 buchas de maconha, 63 pedras de crack e R$ 10 em espécieLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/11/2022 15:08

No último sábado (19), no fim da tarde, um homem foi preso pela Polícia Militar com uma grande carga de drogas, após uma denúncia anônima, no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

Com o homem, foram apreendidos 114 pinos de cocaína, 80 buchas de maconha, 63 pedras de crack e R$ 10 em espécie.

Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas.