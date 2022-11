Ela foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Ela foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2022 14:29

Uma mulher de 23 anos, que estava em liberdade provisória, foi presa com uma carga de drogas na noite desta segunda-feira (21), no condomínio Minha Casa Minha Vida do bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento pela região quando recebeu uma denúncia de que a criminosa estaria vendendo entorpecentes no local. Em diligência, os agentes flagraram a acusada com uma sacola em mãos contendo 114 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie.

Ela foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foi constatado que a mesma estava em liberdade provisória pela prática de roubo no município. A mulher permaneceu presa, autuada por tráfico de drogas.