Publicado 22/11/2022 13:54

Um homem morreu após sofrer um mal súbito na Lagoa do Tomé, em Praia Seca, distrito de Araruama, na Região dos Lagos, neste domingo (20). De acordo com testemunhas, a vítima de 25 anos estava na água quando passou mal e só depois que as pessoas perceberam que ele estava se afogando.

O rapaz, identificado como Felipe Floriano Fontoura, estava junto com uma excursão. Ele foi resgatado por banhistas e, ainda segundo informações, ficou inconsciente por quase uma hora esperando socorro. Uma médica que estava no local tentou reanima-lo, mas não conseguiu.

Uma ambulância foi chamada, mas não pode fazer nada por ter ido apenas o motorista, sem nenhum enfermeiro ou socorrista. Só depois de muita espera que agentes do Corpo de Bombeiros chegaram. Eles realizaram os primeiros procedimentos na areia e depois levaram a vítima para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC).

Ele chegou na unidade com vida, mas foi a óbito nesta segunda-feira (21).

Moradores reclamam da falta de um atendimento de emergência no distrito ou até mesmo de um salva vidas no local.

“Poderia ser comigo, com um neto meu, com um filho ou qualquer um de vocês! A vida é uma só e ela não tem preço, seja de quem for! Socorro para Praia Seca já!”, pediu uma mulher que mora em Praia Seca há 35 anos.