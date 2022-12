Adolescente é apreendido com drogas em Araruama - Divulgação da PM

Adolescente é apreendido com drogas em AraruamaDivulgação da PM

Publicado 16/12/2022 11:23

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas na Praia do Hospício, em Araruama, município da Região dos Lagos, na noite desta quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela região, quando abordaram um automóvel. Após revistas, com o condutor foram localizadas dez tiras de maconha e R$40 em espécie. Já no interior do veículo, os militares encontraram um recipiente com loló.

Ao ser indagado, o acusado confessou fazer parte da criminalidade da comunidade do Corte. Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.