Jacaré sendo resgatadoGuarda Ambiental de Saquarema

Publicado 19/12/2022 18:53

Neste domingo (18), uma família de Praia Seca, em Araruama, município da Região dos Lagos, foi surpreendida pela presença de um jacaré no quintal de casa. O caso aconteceu na Rua Santo Amaro. O animal foi identificado como da espécie jacaré-de-papo-amarelo.

Esse é o segundo jacaré encontrado em residências nas últimas semanas na região. Em novembro, moradores do bairro Madressilva, em Saquarema, também deram de cara com o réptil no quintal de casa.

O Corpo de Bombeiros pediu ajuda a Guarda Civil de Saquarema para transporte do animal, que prontamente atenderam a solicitação.

O animal foi solto em uma reserva no município de Araruama.