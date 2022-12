O veículo foi apreendido e encaminhado para a 118ª DP - Divulgação da PM

Publicado 26/12/2022 14:28

Uma motocicleta que havia sido roubada em Rio das Ostras foi recuperada pela Polícia Militar na última sexta-feira (23), em Araruama, município da Região dos Lagos. O caso aconteceu na Rua da Igrejinha, no bairro Parque Mataruna.

Segundo a ocorrência, o condutor do veículo, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas caiu do veículo. Apesar do tombo, ele conseguiu empreender fuga. De acordo com a PM, a moto chamou a atenção por estar com a placa pintada de preto.

Posteriormente, o veículo foi apreendido e encaminhado para a 118ª DP (Araruama). Ninguém foi preso.