Ocorrência aconteceu em Cabo Frio e Araruama nesta quinta-feira (22)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/12/2022 13:56

Em Araruama, o acusado foi detido durante um patrulhamento da PM pela Avenida Beira Rio, no bairro Mataruna. O indivíduo demonstrou nervosismo ao perceber a presença da guarnição e tentou se desfazer de uma sacola com 57 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha, R$ 20 em espécie, um cartão magnético e um aparelho celular. Ele confessou a prática ilícita.

Ainda em Araruama, dessa vez no distrito de São vicente de Paula, o elemento de 23 anos foi preso após uma denúncia. Ele estava com 178 pedras de crack, 146 pinos de cocaína, 170 buchas de maconha e R$ 22 em espécie. Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), sendo autuados e presos.

A Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos nesta quinta-feira (22).Em Cabo Frio, um elemento de 21 anos foi capturado na Rua Tamoios, na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, com 200 pinos de cocaína e 500g de maconha após uma denúncia. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.