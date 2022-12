A criminosa já estava sendo procurada por outros furtos em estabelecimentos no município - Letycia Rocha (RC24h)

A criminosa já estava sendo procurada por outros furtos em estabelecimentos no municípioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/12/2022 13:48

Uma mulher foi presa após furtar mercadorias de uma padaria em Araruama, município da Região dos Lagos, nesta terça-feira (20). A ação foi realizada por agentes do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil Municipal (GCM).

Conforme a ocorrência, a criminosa entrou no estabelecimento e, pouco depois, ao perceber que os guardas estavam no interior da padaria, saiu do local demonstrando muito nervosismo. Ela foi abordada e, ao ser questionada, afirmou ter cometido o crime e aprensentou diversos produtos que havia acabado de furtar da loja.

A mulher e uma representante da padaria foram encaminhadas para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Na distrital, foi constatada uma extensa ficha criminal em nome da acusada.

A criminosa já estava sendo procurada por outros furtos em estabelecimentos no município. Imagens de câmeras de segurança de uma outra loja haviam sido divulgadas na segunda-feira (19) com a mesma mulher cometendo furto.