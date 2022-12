Chuva provoca vários alagamentos em Araruama nesta terça-feira (20) - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Chuva provoca vários alagamentos em Araruama nesta terça-feira (20)Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 20/12/2022 15:41

As fortes chuvas que atingem a Região dos Lagos e Baixada Litorânea, desde a madrugada desta terça-feira (20), deixaram o município de Araruama debaixo d’água, com pontos totalmente interditados.



Nas redes sociais, alguns moradores decidiram expor a situação e comentar sobre o caos que se instalou no local. Dentre as reclamações, o que mais se repete é que Araruama não tem sistema de drenagem, as manilhas são pequenas e todas entupidas, e que “toda chuva é isso”.

Localidades como o bairro Areal, ruas do Centro e Rua Hilário Barbosa, na Praia do Hospício, entre outros, estão completamente alagadas.



Moradores também alertam os que precisam passar pela Vila Capri, pois está com fluxo muito lento no sentido Iguabinha.



Sobre a situação, em nota, a Prefeitura de Araruama respondeu que:



“Choveu forte durante a madrugada de segunda para terça-feira; e hoje ainda chove na cidade.



Foram registrados pontos de alagamento em ruas dos bairros: Rio do Limão, Praia do Hospício e Praça da Bandeira. Não há desalojados e nem desabrigados até o momento.



Recentemente foi feito um serviço de limpeza de rios que cortam a cidade e o resultado foi satisfatório.



A Defesa Civil está nas ruas monitorando os pontos de alagamento.



Vale ressaltar que as máquinas da Secretaria de Obras estão preparadas, caso haja necessidade de retirada de lixo que a correnteza costuma trazer”.