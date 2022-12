O elemento foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu preso sob fiança - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/12/2022 13:45

Um homem de 42 anos foi preso com uma pistola municiada no início da madrugada desta segunda-feira (19) no bairro Itatiquara, em Araruama, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia sobre o criminoso armado na altura do KM 1 da RJ-136. No local, o acusado foi identificado e abordado. Com ele, os militares encontraram uma pistola calibre 9m com 16 munições.

O elemento foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde permaneceu preso sob fiança.