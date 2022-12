Evento gratuito começa a partir das 21h - Divulgação

Evento gratuito começa a partir das 21hDivulgação

Publicado 27/12/2022 13:44

Na Região dos Lagos, o cantor Ferrugem será a atração principal do Réveillon 2023 em Araruama, que, além do show, também fará a tradicional queima de fogos, com duração de 10 minutos. Toda a festa da virada vai acontecer na Praça de Eventos da Pontinha, a partir das 21h.



A contagem regressiva para a virada do ano poderá ser acompanhada pelo público direto de um telão de led que será montado no local. A abertura do show vai ser comandada pela banda Volantis.



Segundo a Prefeitura, “uma superestrutura” será montada e existe um novo esquema preparado para o trânsito, com funcionamento para sábado (31) e domingo (1°), com vias parcialmente ou totalmente fechadas para garantir a segurança e o conforto de todos.



Confira o esquema do trânsito: