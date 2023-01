O material foi apreendido na 118ª DP e ninguém foi preso - Letycia Roca (RC24h)

Publicado 18/01/2023 14:15

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas e apreendeu mais de 10kg de maconha durante ações realizadas em Araruama nesta terça-feira (17).



No bairro Novo Horizonte, uma guarnição recebeu denúncias sobre elementos que estariam levando material entorpecente para enterrar em uma área de mata no Condomínio 2. Em diligência no local, os militares foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram. Ao cessar fogo, a PM encontrou aproximadamente 10 kg de maconha fracionados em 18 tabletes.



O material foi apreendido na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e ninguém foi preso.

Já no bairro Parque Mataruna, o criminoso foi capturado após denúncias. Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) foram até a rua Eduardo 2 e abordaram o elemento com 44 cápsulas de cocaína. Ele confessou ser de Niterói e que estava pouco tempo na cidade, onde fez contato com um homem conhecido como ‘Rex’, apontado como ‘gerente’ do Mataruna.



O envolvido foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso.