A secretária municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer de Araruama, Dani Braz, representou a prefeita Livia de Chiquinho e participou dos painéis no primeiro dia de evento, com a participação do governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 01/03/2023 22:03 | Atualizado 01/03/2023 22:08

Araruama - Uma das cidades com maior potencial de geração de trabalho e renda da Região dos Lagos, Araruama marcou presença no Fórum Desenvolve RJ, realizado nesta quarta-feira (1), no auditório do Hotel Prodigy, no Centro do Rio.

O evento, organizado pelos Jornais O Dia e Meia Hora, com o apoio do Governo do Estado, visa promover uma ampla discussão sobre os avanços na área de desenvolvimento econômico e as estratégias para atrair novos investidores em todo o estado do Rio de Janeiro.

A secretária municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer de Araruama, Dani Braz, representou a prefeita Livia de Chiquinho na cerimônia de abertura e participou dos painéis no primeiro dia de evento, com a participação do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Farah.

“É muito importante reforçar o exemplo da gestão pública de Araruama, em que a nossa prefeita conseguiu colocar a cidade num patamar de destaque no desenvolvimento econômico. É uma das primeiras colocadas na geração de trabalho e renda na Região dos Lagos”, destacou Dani Braz.

Araruama é referência num dos projetos sociais mais revolucionários da história do município: Minha Casa Meu Trabalho. Ele transforma a vida de pessoas desempregadas em donas do seu próprio negócio.

Os investimentos feitos pelo governo nas obras de infraestrutura urbana, nas escolas 100% ecológicas e na saúde mais acolhedora qualificam e colocam o município no circuito de grandes investidores, trazendo cada vez mais novas empresas e oportunidades de emprego.