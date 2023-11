A testemunha relata que, na noite de sábado, o padrasto havia acertado o rosto da adolescente com um tapa e desferido um soco no abdômen da menina - Divulgação

Araruama - Nesse final de semana, uma menina de 13 anos foi agredida pelo padrasto em Araruama. O agressor — identificado como V.S.S. —, é foragido do sistema prisional desde 2008 e agrediu a enteada na noite de sábado (4) e manhã de domingo (5).

Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher foi até a Delegacia de Araruama pedir ajuda porque a adolescente estava sendo agredida. No relato, a testemunha contou que, na noite de sábado, o padrasto da menina havia acertado seu rosto com um tapa e desferido um soco no abdômen da adolescente.

A menor faz tratamento contra um mioma e cisto no ovário e dormiu sentindo muitas dores devido à violência. Na manhã de domingo, ainda que tenha relatado as dores ao padrasto, foi obrigada a realizar trabalhos braçais, virando massa de concreto.

A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, encontrou o acusado lavando um carro. Ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar uma pesquisa no sistema, os agentes constataram que o criminoso possui pelo menos nove anotações criminais, dentre elas por roubo e receptação.

Ele foi conduzido à 118ª DP (Araruama), com a acusação de lesão corporal e permanece preso. A adolescente foi levada à UPA de Araruama, onde recebeu atendimento médico.

