Além de fomentar o turismo na região, o espaço vai oferecer ações ambientais e educativas com foco na sustentabilidade e preservação ambiental - Divulgação

Publicado 23/01/2024 08:37

Araruama - Com inauguração no próximo sábado (27), o Botânico das Asas é uma iniciativa da Prefeitura de Araruama que vai implementar um novo espaço ecológico e de lazer no município. O local é uma área de conservação biológica de plantas e animais e conta com Palácio das Borboletas, Palácio das Araras e espaço para piquenique e lazer.

Localizado no Parque Hotel, nos fundos da Praça Menino João Hélio, o Botânico das Asas possui uma grande variedade de espécies. Dentre elas: borboletas, araras e outras aves silvestres e exóticas, como pavões, marrecos e cisnes.

Além de fomentar o turismo na região, o espaço vai oferecer ações ambientais e educativas com foco na sustentabilidade e preservação ambiental, difundindo conhecimento e promovendo a conscientização de munícipes e turistas sobre a importância da valorização da natureza.

A abertura do Botânico das Asas será às 10h e dará início a uma série de inaugurações em comemoração ao aniversário de 165 anos de Araruama, que ocorre no dia 6 de fevereiro. A prefeita Lívia de Chiquinho anunciou um pacotão de obras, que serão entregues ao longo de 40 dias para celebrar a data.