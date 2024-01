Ele teria estrangulado a vítima até a morte, usando uma coleira de cachorro, por não aceitar o fim do relacionamento - Divulgação

Ele teria estrangulado a vítima até a morte, usando uma coleira de cachorro, por não aceitar o fim do relacionamentoDivulgação

Publicado 24/01/2024 15:05

Araruama - Um homem de 21 anos foi preso, nesta segunda-feira (22), suspeito de matar a ex-namorada grávida por estrangulamento em Saquarema. O acusado foi preso em Araruama em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e conduzido à 124ª DP (Saquarema), onde prestou depoimento.

Ele teria discutido com a vítima, Kathelyn Caroline Cordeiro dos Santos, de 16 anos, que estava grávida de três meses. O motivo da briga teria sido porque a jovem não queria continuar o relacionamento com o acusado, identificado como Pedro Henrique Moreira. Na sequência, ele teria estrangulado a vítima até a morte, usando uma coleira de cachorro.

Kathelyn foi encontrada na madrugada do último domingo (22), em um terreno no bairro Vilatur. Agentes do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do bairro foram acionados e confirmaram a morte da vítima no local.

Em seguida, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passou por perícia e foi liberado para sepultamento. A família da jovem reside em Ibirité, Minas Gerais, local onde acontecerá o velório e enterro da vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

*Com informações de RC24H