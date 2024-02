Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município. Além de contarem com 44 lugares cada, os ônibus são confortáveis e seguros, incluem rádio, monitor e possuem acessibilidade - Marcelo Figueiredo

Publicado 02/02/2024 13:56 | Atualizado 02/02/2024 14:06

Araruama - Nesta sexta-feira (2), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de uma frota de 30 ônibus zero quilômetros para atender os alunos da rede municipal de ensino.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município. Além de contarem com 44 lugares cada, os ônibus são confortáveis e seguros, incluem rádio, monitor e possuem acessibilidade. A nova frota irá atender as escolas municipais dos cinco distritos.

10 ônibus serão destinados às demandas do primeiro distrito. O segundo distrito terá disponíveis 4 veículos e o terceiro distrito vai receber 6. Já o quarto e o quinto distritos vão dispor de 4 veículos e 6 veículos, respectivamente.

A nova frota reforça o compromisso da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho em investir constantemente na área da Educação, garantindo mais conforto, dignidade e inclusão aos alunos da rede municipal.