Para receber o atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação da criança, cartão do SUS e comprovante de endereço - Divulgação

Publicado 01/02/2024 05:19

Araruama - Implementado pela Prefeitura em dezembro de 2023, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o programa “Meu Médico, Meu Bairro” foi criado para ampliar a acessibilidade da população aos serviços médicos, tendo como foco dar continuidade ao projeto de atendimento acolhedor e humanizado na saúde pública municipal.

A iniciativa conta com um ônibus totalmente equipado que realiza atendimentos itinerantes por várias localidades do município. Inicialmente, o projeto tem como foco a área da pediatria.

O “Meu Médico, Meu Bairro” é mais um importante equipamento do projeto Saúde Acolhedora, que conta com programas como a Casa Saúde e Fisio Casa, que aliam os cuidados com a saúde básica e a geração de trabalho e renda.

No mês de fevereiro, novos bairros vão receber os atendimentos. São eles: Mutirão, Norival Carvalho, Bananeiras, Outeiro e Parati. A estimativa é de que os profissionais da saúde atendam, em média, 30 crianças por dia por meio do programa.

Para receber o atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação da criança — como registro de nascimento ou identidade —, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Confira os dias e horários de atendimento em cada uma das localidades:

MUTIRÃO

5, 19 e 26 de fevereiro (segunda-feira)

Local: em frente ao CRAS

Horário: das 9h às 16h30

NORIVAL CARVALHO

20 e 27 de fevereiro (terça-feira)

Local: ao lado da Clínica de Saúde

Horário: das 9h às 16h30

PARATI

7, 21 e 28 de fevereiro (quarta-feira)

Local: em frente à Escola Municipal Professor Raimundo Camarão

Horário: das 9h às 16h30

BANANEIRAS

8, 15, 22 e 29 de fevereiro (quinta-feira)

Local: em frente à Escola Municipal André Gomes

Horário: das 9h às 16h30

OUTEIRO

16 e 23 de fevereiro (sexta-feira)

Local: Cidade das Crianças

Horário: das 9h às 16h30