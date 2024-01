O homem foi preso e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e dano - Divulgação

O homem foi preso e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e danoDivulgação

Publicado 31/01/2024 07:41

Araruama - Na manhã desta segunda-feira (29), um homem foi preso em flagrante após ameaçar a ex-companheira em Araruama.

Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada para verificar um desentendimento ocorrido entre uma mulher e um homem. No local, os agentes encontraram o acusado — identificado como G.M.d.P. — sentado no chão da varanda da residência da vítima.

Ao ser abordado, o indivíduo relatou que teria ido até a casa da ex-companheira para buscar a cópia do cartão de crédito, que ela estaria usando sem permissão. A vítima, entretanto, contou que o elemento entrou no quintal da casa, dizendo “vou acabar com você”.

Diante da ameaça, ela se trancou na casa, de onde continuou a ouvir o homem, que se encontrava na varanda do local. Ela também relatou que o homem chegou a quebrar o vidro da porta.

O homem foi preso e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e dano. A vítima não sofreu agressão física.

*Com informações de RC24H