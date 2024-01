O encontro disponibiliza um espaço de diálogo e troca para receber de forma mais direta as demandas da população, discutindo colaborativamente ideias e projetos - Divulgação

Publicado 30/01/2024 08:28

Araruama - Nesta terça-feira (30), vai acontecer mais uma reunião da Oficina de Ideias do MDB de Araruama. A iniciativa, realizada pela executiva municipal do partido MDB, tem como foco estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipes. O encontro será realizado no bairro Vila Capri, na Rua Roseliz, 131 (Quadra da Abelhinha Feliz), às 19h.

O encontro, que é aberto ao público, disponibiliza um espaço de diálogo e troca para receber de forma mais direta as demandas da população, discutindo colaborativamente ideias e projetos para melhorar a qualidade de vida dos munícipes e contribuir para o desenvolvimento da cidade.

O presidente municipal do MDB, Chiquinho da Educação, estará presente na reunião, assim como diversas lideranças da política local. A prefeita Lívia de Chiquinho e a secretária de Governo, Daniela de Lívia, também são esperadas na oficina.